Zeit sparen und Fehler vermeiden: Bewegungsdaten digital übernehmen
Nutzen Ihre Mandanten eine Software für die Zeiterfassung, profitieren auch Sie von einer effizienteren Lohn- und Gehaltsabrechnung. Denn Bewegungsdaten übernehmen Sie mittels Schnittstellen einfach und sicher. Das spart Zeit in Ihrer Kanzlei und vermeidet Fehler. Unterstützten Sie Ihre Mandanten dabei, die optimale Software für die Zeiterfassung zu finden und übernehmen Sie Bewegungsdaten künftig digital in Ihre DATEV-Lösung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Bei Unternehmen jeglicher Größe steigt das Interesse an softwarebasierter Arbeitszeiterfassung erheblich. Papier hat längst ausgedient und auch Excel-Tabellen werden zunehmend verabschiedet. Viele Unternehmen wollen ihre Mitarbeitenden selbst ihre Arbeits- und Fehlzeiten erfassen lassen. Ein schier unübersichtliches Angebot von Zeitwirtschaftslösungen steht den zahlreichen Bedarfen gegenüber. Wie soll man sich da entscheiden? Wir haben gute Nachrichten für Sie und Ihre Mandanten.DATEV hat mit einer Vielzahl von Zeitwirtschaftsanbietern Partnerschaften geschlossen. Sie und Ihre Mandanten profitieren von sicheren, technisch geprüften Schnittstellen, die dafür sorgen, dass die Daten optimal in Ihre Lohnabrechnungssoftware übertragen werden.
Ihre Vorteile
- Unterstützen Sie Ihre Mandanten aktiv dabei, die Lösung zu finden, die zu ihnen, aber auch zu Ihrer Kanzlei am besten passt.
- Sie gewinnen wertvolle Zeit, da alle relevanten Daten einfach via Schnittstelle in Ihre DATEV-Lohnprogramme fließen.
- Positionieren Sie sich als kompetenter Ansprechpartner rund um Perstonalthemen und binden Sie Ihre Mandanten noch stärker.
Vorteile Ihrer Mandanten
- Eine chaotische Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an, denn eine digitale Zeiterfassung setzt verschiedene Arbeitszeit- und Vergütungsmodell einfach um.
- Mit einem Zeiterfassungssystem sind die Arbeitszeiten der Beschäftigten für Ihren Mandanten stets transparent einsehbar.
In zwei Schritten zur Zeitwirtschaftssoftware
Zeitwirtschaftssystem auswählen
Suchen Sie gemeinsam mit Ihren Mandanten das passende System eines DATEV-Marktplatz Partners über den DATEV-Marktplatz aus.
Implementierung und Anbindung an DATEV-Lohnsoftware
Haben Sie den passenden Anbieter gefunden, implementiert dieser die Software bei den Mandanten. Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern verfügen über Schnittstellen zur DATEV-Lohnsoftware.
Informieren Sie Ihre Mandanten
Hier finden Sie eine Info-Seite zum Thema "Zeitwirtschaft" für Ihre Mandanten aufbereitet. Diese können Sie gerne an diese weiterleiten.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.