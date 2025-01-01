Das ist DATEV Personal-Managementsystem classic
Jeden Monat das Gleiche: Die obligatorische E-Mail-Korrespondenz mit Mandanten aufgrund diverser Excel-Listen und lücken- oder fehlerhafter Personalstammdaten, die mühsam in Ihr DATEV-Programm für die Lohnabrechnung überführt werden müssen. Kennen Sie das? Dann machen Sie jetzt Schluss damit. Lernen Sie unser Portfolio kennen und empfehlen Sie Ihren Mandanten eine Lösung, die speziell an Ihre Anforderungen angepasst ist und sich obendrein optimal in Ihre eigenen Kanzleiprozesse integrieren lässt.
Und das kann DATEV Personal-Managementsystem classic:
Personaldaten umfassend und strukturiert verwalten
- Bei der Verwaltung der Personaldaten können Ihre Mandanten festlegen, ab wann die Angaben gelten. So erkennen Ihre Mandanten schnell, zu welchem Zeitpunkt sich Änderungen ergeben haben.
- Neben den persönlichen Daten und Angaben zur Beschäftigung erfassen Ihre Mandanten folgende weitere: zu Qualifikationen, Schulungsmaßnahmen, ärztlichen Untersuchungen, zur Verwaltung von Arbeitsmitteln oder zu den Lohn- und Gehaltsdaten.
Einfacher Datenaustausch
- Personaldaten werden automatisch mit den DATEV Programmen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt ausgetauscht oder per Datei (arbeitsteiliger Einsatz zwischen Kanzlei und Unternehmen)
- Programm-Assistenten unterstützen beim Im- oder Export von Daten in oder aus anderen Programmen (z. B. Zeitwirtschaftssysteme)
Urlaub und Fehlzeiten im Überblick
- Führen des Urlaubskonto vom Urlaubsanspruch bis zur Resturlaubsermittlung
- Abbildung betrieblicher oder tariflicher Regeln zum Urlaub in Abhängigkeit von Alter und/oder Betriebszugehörigkeit in Urlaubsgruppen
- Urlaub und Fehlzeiten werden im grafischen Kalender gebucht
- Weitere Fehlzeiten werden in individuell erweiterbaren Fehlzeitenkatalog gebucht
Unterstützende Funktionen
- Personaldaten mit integrierten Daten-Analyse-System Personalwirtschaft analysieren
- Enthaltene Standardauswertungen um individuelle Auswertungen erweitern
- Exportfunktion von Daten z. B. nach Microsoft Excel oder Microsoft Access
Für jeden Bedarf die passende Lösung
DATEV bietet Ihnen unterschiedliche Lösungen für das Personalmanagement. Die DATEV-Lösung Personal-Managementsystem classic eignet sich für tägliche Routineaufgaben im Personalbüro. Für Mandanten mit umfassenden Anforderungen an das Personalmanagement empfiehlt sich die HR-Software unserer DATEV-Marktplatz Partner.
Ihre Vorteile
- Sie profitieren von einem durchgängig digitalen Prozess ohne manuelle Datenübertragung, der zahlreiche Rücksprachen und Doppelerfassungen überflüssig macht.
- Sie greifen auf korrekte und lückenfreie Datensätze für eine noch effizientere Lohnabrechnung zu.
- Als zukunftsorientierte Kanzlei werden Sie zur Impulsgeberin und Wegbereiterin für die Digitalisierung im Personalwesen Ihres Mandanten.
Vorteile Ihrer Mandanten
- Alle Personaldaten liegen strukturiert und zentral an einem Ort.
- Alle sensiblen Personaldaten sind GoBD- und DSGVO-konform abgelegt.
- Gesetzliche Vorgaben werden zuverlässig eingehalten.
- Ihre Mandanten können ihre gewonnene Zeit für andere wichtige Themen nutzen, während sie Abwesenheiten, Aufgaben und Fristen stets im Blick behalten.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.