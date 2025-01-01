Personal-Managementsystem classic unterstützt Sie bei den umfangreichen Aufgaben im Personalbereich mit Schwerpunkt Personalverwaltung.

Die Personaldaten Ihrer Mitarbeiter stehen Ihnen schnell und strukturiert zur Verfügung. Dadurch können Sie auch den Werdegang und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter jederzeit nachvollziehen. Indem Sie Dokumente dem Datensatz eines Mitarbeiters zuordnen, ergänzen Sie die Personaldaten in der elektronischen Personalakte. Die gespeicherten Daten stehen Ihnen selbstverständlich auch für weitere Aktionen zur Verfügung wie den Schriftverkehr mit Mitarbeitern, die Erstellung von Dokumenten (z. B. Arbeitsverträge oder Zeugnisse) und der Terminüberwachung (z. B. Ende der Probezeit).