Personal-Managementsystem classic
- Graphischer Kalender zur Darstellung und Buchung von Urlaubs- und Fehlzeiten
- Zahlreiche Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten
- Datenaustausch mit den DATEV-Lohnprogrammen
Inhalte
Beschreibung
Personal-Managementsystem classic unterstützt Sie bei den umfangreichen Aufgaben im Personalbereich mit Schwerpunkt Personalverwaltung.
Die Personaldaten Ihrer Mitarbeiter stehen Ihnen schnell und strukturiert zur Verfügung. Dadurch können Sie auch den Werdegang und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter jederzeit nachvollziehen. Indem Sie Dokumente dem Datensatz eines Mitarbeiters zuordnen, ergänzen Sie die Personaldaten in der elektronischen Personalakte. Die gespeicherten Daten stehen Ihnen selbstverständlich auch für weitere Aktionen zur Verfügung wie den Schriftverkehr mit Mitarbeitern, die Erstellung von Dokumenten (z. B. Arbeitsverträge oder Zeugnisse) und der Terminüberwachung (z. B. Ende der Probezeit).
Leistungen
-
Personaldaten umfassend und strukturiert verwalten
-
Bei der Verwaltung der Personaldaten können Sie festlegen, ab wann die Angaben gelten. So erkennen Sie schnell, zu welchem Zeitpunkt sich Änderungen ergeben haben.
-
Neben den persönlichen Daten und Angaben zur Beschäftigung erfassen Sie folgende weitere: zu Qualifikationen, Schulungsmaßnahmen, ärztlichen Untersuchungen, zur Verwaltung von Arbeitsmitteln oder zu den Lohn- und Gehaltsdaten.
-
-
Einfacher Datenaustausch
-
Personaldaten werden automatisch mit den DATEV Programmen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung LODAS oder Lohn und Gehalt ausgetauscht oder per Datei (arbeitsteiliger Einsatz zwischen Kanzlei und Unternehmen).
-
Programm-Assistenten unterstützen Sie beim Im- oder Export von Daten in oder aus anderen Programmen (z. B. Zeitwirtschaftssysteme).
-
-
Urlaub und Fehlzeiten im Überblick
-
Das Urlaubskonto führen Sie vom Urlaubsanspruch bis zur Resturlaubsermittlung vollständig im Programm.
-
Betriebliche oder tarifliche Regeln zum Urlaub in Abhängigkeit von Alter und/oder Betriebszugehörigkeit werden in Urlaubsgruppen abgebildet.
-
Im grafischen Kalender buchen Sie den Urlaub und die Fehlzeiten per Mausklick.
-
Weitere Fehlzeiten buchen Sie ebenfalls im grafischen Kalender über den individuell erweiterbaren Fehlzeitenkatalog.
-
-
Unterstützende Funktionen
-
Mit dem integrierten Daten-Analyse-System Personalwirtschaft analysieren Sie die Personaldaten.
-
Die enthaltenen Standardauswertungen können Sie um individuelle Auswertungen erweitern.
-
Bei Bedarf exportieren Sie die Daten z. B. nach Microsoft Excel oder Microsoft Access.
-
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.