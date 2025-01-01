Ohne Tabellen, ohne Stress
Unternehmen mit hohem Reiseaufkommen wollen ihre Reisekosten professionell und vor allem unkompliziert abrechnen. Oft fehlt dafür jedoch Zeit im eigenen Unternehmen. Mit Circula ist die Reisekostenabrechnung im Handumdrehen erstellt. Mit der intuitiven All-in-One-App sind Reisen und Ausgaben bequem, auch von unterwegs aus, angelegt. Reisekosten sind in Minuten eingereicht und der Genehmigungs- und Freigabeprozess entspannt abgewickelt.
Und das kann Circula:
All-in-One-App
- Von unterwegs per App oder über Browser aufrufbar
- Digitales Einreichen von Rechnungen, Belege, Kilometer-, Tages- und Übernachtungspauschalen sowie Auslagen und Spesen
- Freigabe durch Vorgesetzten
- Prüfung im Anschluss stress- und zeitsparend von der Buchhaltung
Belege scannen und ablegen
- Belege mit der mobilen App fotografieren oder scannen und automatisch per OCR-Technologie auslesen lassen
- Rechnungen und Belege z. B. als PDF-Dokument können in der digitalen Belegablage gespeichert werden
Automatische Pauschalberechnung
- Automatisierte Berechnung der Tages- und Übernachtungspauschalen nach Werten aus dem aktuellen BMF-Schreiben
Dezentrale Freigabe
- Freigaben bzw. ablehnen der eingereichten Mitarbeiter-Auslagen sowohl in der Web-App als auch in der mobilen App
GoBD-konformes internes Kontrollsystem
- Ein digitales Vier-Augen-Prinzip und die GoBD-konforme Protokollierung ermöglichen ein internes Kontrollsystem für Reisekosten und Spesen (IDW PS 880 geprüft) und gewährleisten somit für Rechts- und Revisionssicherheit
Daten einfach austauschen
- Nahtlose Integration über sichere DATEV-Schnittstellen zu DATEV Unternehmen online, DATEV-Lohnabrechnungslösungen, gängigen Buchhaltungssystemen, Reisebuchungsplattformen und HR-Systemen
Ihre Vorteile
- Das Suchen nach Daten und Dokumenten sowie zahlreiche Rücksprachen wegen fehlerhafter Daten sind für Sie Geschichte, denn zusammengehörige Kosten und Daten sind als Reise angelegt.
- Schnittstellen zu den DATEV-Lohn- und DATEV-Rechnungswesenprogrammen ermöglichen den komfortablen Datenaustausch aller relevanten Reisedaten und -belege.
- Sparen Sie überflüssigen Verwaltungsaufwand und Papieraufkommen dank einer durchgängig digitalen Abwicklung der Reisekostenabrechnung.
Vorteile Ihrer Mandanten
- Mit der Circula-App können Reisende Auslagen und Pauschalen bequem von unterwegs einreichen, indem sie diese direkt in die Anwendung hochladen.
- Dank automatisierter Prozesse reduzieren Ihre Mandanten den Aufwand bei der Einreichung der Reisekosten, vermeiden Fehler und haben so mehr Zeit für das Kerngeschäft.
- Belege scannen und einfach hochladen. Da alle Schritte - vom Einreichen bis zum Export - automatisiert sind, reduziert sich der Arbeitsaufwand um bis zu 80%.
Ergänzende Lösung: Vimcar digitales Fahrtenbuch
Entdecken Sie die elektronische Fahrtenbuchlösung für Selbstständige und KMUs von unserem DATEV-Marktplatz Premium Partner Vimcar.
