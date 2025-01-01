Highlights
- Automatische Aufzeichnung von Fahrten
- Übertragung der Daten durch integrierte SIM-Karte
- Rechtssicher und finanzamt-konform
- Einfache Installation der Hardware
- Hardware und Software im Paketpreis inkl.
Weitere Funktionen
- Kategorisieren von Fahrten mit einem Klick
- Finanzamt-konformer Export für frei wählbare Zeiträume
- Zusammenführen mehrerer Fahrten zu einem Eintrag
- Zugriff auf interne Adressbücher
- Mobile App für iOS und Android sowie Desktop-App
- Erweiterung mit weiteren Vimcar Paketen zur Fuhrparkverwaltung möglich
Zum Partner
Das Unternehmen Vimcar GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2014 gegründet und ist seit Februar 2021 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
Keine Schnittstelle zur DATEV-Software notwendig.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
