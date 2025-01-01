Highlights

  • Automatische Aufzeichnung von Fahrten
  • Übertragung der Daten durch integrierte SIM-Karte
  • Rechtssicher und finanzamt-konform
  • Einfache Installation der Hardware
  • Hardware und Software im Paketpreis inkl.

Weitere Funktionen
  • Kategorisieren von Fahrten mit einem Klick
  • Finanzamt-konformer Export für frei wählbare Zeiträume
  • Zusammenführen mehrerer Fahrten zu einem Eintrag
  • Zugriff auf interne Adressbücher
  • Mobile App für iOS und Android sowie Desktop-App
  • Erweiterung mit weiteren Vimcar Paketen zur Fuhrparkverwaltung möglich

Schnittstellen

Keine Schnittstelle zur DATEV-Software notwendig.

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.

Preis

Ab 21,90 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.