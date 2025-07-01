Highlights
- Echtzeit-Status der Mitarbeitendenausgaben im Überblick
- Buchhalter sparen bis zu 80% Zeit für die Abrechnung
- Flexible Freigabeprozesse für Vorgesetzte, auch mit der mobilen App
- Einfache Bedienung
- Automatische Berechnung von Pauschalen im In- und Ausland
Weitere Funktionen
- Einfache und schnelle Erfassung und Abrechnung von Reisekosten und Spesen
- Mobile App für Android und iOS sowie Desktop-Anwendung
- Freigabeprozesse je nach Unternehmensgröße flexibel gestalten
- Revisionssichere Datenspeicherung auf deutschen Servern
- Viele Standard-Integrationen zu bestehenden Systemen verfügbar
- Nahtloser digitaler End-to-End-Prozess von der Buchung bis zur Abrechnung in DATEV
- Optimiert für die deutsche Gesetzeslage
- Digitale, cloud-basierte Datenablage für Mitarbeitende, Buchhaltende und Vorgesetzte
- Umfangreicher Kundenservice
Einblick in die Lösung
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
Allgemein
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und/oder digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und als Buchungsvorschläge in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Rechnungsdatenservice 1.0 als Grafik
Hinweis: Basis für den Rechnungsdatenservice 1.0 ist die XML-Schnittstelle online. Die XML-Schnittstelle online kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Belegdaten und/oder digitale Belege per Datei über den Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
Bidirektionale Datei-Schnittstelle EO comfort
Mit der Datei-Schnittstelle EO comfort können Auftragsdaten aus DATEV Eigenorganisation comfort in die Web-Anwendung von Circula hochgeladen werden. Reisekosten, Zeiten und sonstige Aufwendungen können dann den verschiedenen Aufträgen zugeordnet werden. Anschließend können die für die Fakturierung relevanten Reisekosten in DATEV Eigenorganisation comfort importiert werden.
Für die Einrichtung und Inbetriebnahme der Schnittstelle kann der Hersteller kontaktiert werden.
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
