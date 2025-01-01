DATEV Lohnimportdatenservice
- Importieren Sie Stamm- und Bewegungsdaten von Drittanbietern in Ihre Lohnabrechnung
- Tauschen Sie Daten für die Lohnabrechnung sicher und effizient aus
Hinweis
Das Produkt DATEV Lohnimportdatenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei.
Inhalte
Beschreibung
Unternehmen setzen häufig Systeme zur Zeiterfassung und für das Personalmanagement ein. Genau dort entstehen Bewegungs- und Stammdaten, die zur Erstellung der Lohnabrechnung nötig sind.
Aktuell wird ein Datenaustausch mit DATEV Lohnimportdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz .
DATEV Lohnimportdatenservice unterstützt Ihren arbeitsteiligen Prozess (z.B. zwischen Kanzlei und Mandanten oder zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens) bei der Übertragung genau dieser Daten in das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm.
Die Daten werden über eine sichere Verbindung im DATEV-Rechenzentrum bereitgestellt. Per Knopfdruck fließen die Daten ins jeweilige Lohnprogramm ein. Das abgebende System und der Lohnabrechner erhalten jederzeit Informationen über den Status der auszutauschenden Daten.
Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem Lohnprogramm und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung.
Leistungen
-
Die Stamm- und Bewegungsdaten können direkt in das Lohnprogramm eingespielt werden
-
Sicherer Übertragungsweg von sensiblen Lohndaten über das DATEV-Rechenzentrum
-
Sowohl das abgebende System als auch das DATEV-Lohnprogramm erhalten Informationen über den Status der auszutauschenden Daten