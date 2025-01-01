Unternehmen setzen häufig Systeme zur Zeiterfassung und für das Personalmanagement ein. Genau dort entstehen Bewegungs- und Stammdaten, die zur Erstellung der Lohnabrechnung nötig sind.

Aktuell wird ein Datenaustausch mit DATEV Lohnimportdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz .

DATEV Lohnimportdatenservice unterstützt Ihren arbeitsteiligen Prozess (z.B. zwischen Kanzlei und Mandanten oder zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens) bei der Übertragung genau dieser Daten in das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm.

Die Daten werden über eine sichere Verbindung im DATEV-Rechenzentrum bereitgestellt. Per Knopfdruck fließen die Daten ins jeweilige Lohnprogramm ein. Das abgebende System und der Lohnabrechner erhalten jederzeit Informationen über den Status der auszutauschenden Daten.

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem Lohnprogramm und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung.