Mit LODAS classic rechnen Sie sicher über das DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud ab. Mit dem Programm erstellen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer. Gesetzliche Änderungen übernehmen Sie mit wenigen Klicks ins Programm. Die hierfür benötigten Updates sind bereits im Preis inbegriffen.

Erfassen und verwalten Sie Ihre Lohndaten vor Ort, die Verarbeitung übernimmt das DATEV-Rechenzentrum. Hier werden Daten automatisch gesichert und archiviert. Für die Abrechnung benötigte Institutionsdaten stehen stets aktuell zur Verfügung. Verringern Sie zeitlichen Aufwand, in dem Sie sich die Bescheinigungen automatisch aus dem Programm heraus befüllen lassen.

Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die Cloud mittels einer schnellen, sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie automatisch die Daten ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. neue Freibeträge vom Finanzamt).

Die fertigen Auswertungen lassen Sie sich wahlweise per Post schicken, elektronisch an Ihren PC senden, oder stellen Sie den Mitarbeitern direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung.

Auch Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld, Akkordlohn und öffentlicher Dienst.

Außerdem lassen sich über Entgelttabellen Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefüge im Programm hinterlegen.