Art.-Nr. 41877 |
Software
Art.-Nr. 41996 |
Software

LODAS classic

  • Effizientes und sicheres Arbeiten rund um die Lohnabrechnung
  • Stets gesetzlich aktuelle Lohnabrechnung mit hohem Nutzwert (geprüfte Software: ITSG-Zertifikat)
  • Elektronische Datenübermittlung mit einem Klick an alle Institutionen über das DATEV-Rechenzentrum
  • Neu: Flexible Tarifunterstützung
Monatlich
ab 15,48 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Hinweis

Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung über das DATEV-Rechenzentrum enthält LODAS classic alle nötigen Funktionen - inkl. Baulohn und öffentlicher Dienst.

Inhalte

Beschreibung

Mit LODAS classic rechnen Sie sicher über das DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud ab. Mit dem Programm erstellen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer. Gesetzliche Änderungen übernehmen Sie mit wenigen Klicks ins Programm. Die hierfür benötigten Updates sind bereits im Preis inbegriffen.

Erfassen und verwalten Sie Ihre Lohndaten vor Ort, die Verarbeitung übernimmt das DATEV-Rechenzentrum. Hier werden Daten automatisch gesichert und archiviert. Für die Abrechnung benötigte Institutionsdaten stehen stets aktuell zur Verfügung. Verringern Sie zeitlichen Aufwand, in dem Sie sich die Bescheinigungen automatisch aus dem Programm heraus befüllen lassen.

Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die Cloud mittels einer schnellen, sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie automatisch die Daten ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. neue Freibeträge vom Finanzamt).

Die fertigen Auswertungen lassen Sie sich wahlweise per Post schicken, elektronisch an Ihren PC senden, oder stellen Sie den Mitarbeitern direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung.

Auch Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld, Akkordlohn und öffentlicher Dienst.

Außerdem lassen sich über Entgelttabellen Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefüge im Programm hinterlegen.

Leistungen

  • Einfach abrechnen

    • Die Daten für die Lohnabrechnung lesen Sie aus vorgelagerten Systemen ein

    • Das Programm prüft, ob alle relevanten Daten richtig sind

    • Bei Fragen unterstützen umfangreiche Nachschlagewerke zu den Programmfunktionen und den gesetzlichen Änderungen

    • Mit der Probeabrechnung prüfen Sie im Vorfeld, ob die endgültige Abrechnung korrekt ist

    • Nachdem die Lohndaten in der DATEV-Cloud verarbeitet sind, werden die relevanten Daten an die Institutionen übermittelt

    • Elektronische Rückmeldungen von Institutionen werden automatisch übernommen, z. B. neu vergebene Sozialversicherungsnummern

    • Auswertungen lassen Sie im DATEV-Rechenzentrum drucken, kuvertieren und direkt an Unternehmen oder Arbeitnehmer versenden, z. B. die Brutto/Netto-Abrechnung. Alternativ stellen Sie den Mitarbeitern die Auswertungen über DATEV Arbeitnehmer online digital zur Verfügung

    • Alle erfassten Daten werden im DATEV-Rechenzentrum automatisch archiviert und bei Bedarf auf DVD zugesendet, z. B. bei einer sv-rechtlichen oder steuerlichen Betriebsprüfung

    • Über Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen übergeben Sie lohnrelevante Daten in die Finanzbuchführung und übermitteln Zahlungsaufträge an Banken

  • Unterstützende Funktionen

    • Optional steht Ihnen für die Abrechnung die Eilverarbeitung zur Verfügung. Sie liefert schnell Abrechnungsergebnisse, unabhängig von den Verarbeitungsläufen im DATEV-Rechenzentrum

    • Vorausgefüllte Formulare mit relevanten Lohndaten erleichtern das Erstellen von Bescheinigungen

  • Flexible Tarifunterstützung über Entgelttabellen

    • Steuerung der Lohnabrechnung von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefügen über Entgelttabellen

    • Automatisierte tarifliche Höherstufungen

    • Mandantenweite Erfassung und Steuerung von monatlichen Zulagen und Sonderzahlungen

Demo

Die Demo zeigt, wie schnell und einfach Sie die DATEV-Lohn-Software zusammen mit dem DATEV-Rechenzentrum unterstützt auch im Vergleich zur manuellen Datenübermittlung mit der Software anderer Mitbewerber.

Kundenstimmen

Wir können DATEV uneingeschränkt weiterempfehlen. Das stets aktuelle Programm ermöglicht uns eine sichere und fehlerfreie Abrechnung - das überzeugt uns bereits seit über 20 Jahren.

Ariane Durian
Geschäftsführerin
CONNECT Personal-Service GmbH

Die Jahreswechsel-Seminare der DATEV sind richtig gut, denn die Umsetzung der rechtlichen Änderungen werden dort auch gleich im Programm erklärt.

Andrea Steingräber
Personalabteilung
Alois Dallmayr Kaffee Berlin GmbH & Co. KG

Produktvergleich

Funktion LODAS comfort
  LODAS classic
Allgemeine Informationen LODAS
   
DATEV-Systemumgebung
 erforderlich  erforderlich
Netzwerkfähigkeit
  
Anzahl abrechenbarer Arbeitnehmer
 unbegrenzt  unbegrenzt
Abrechnungsformen LODAS
   
Baulohn, öffentlicher Dienst
  
Betriebliche Altersvorsoge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
  
Abrechnung LODAS
   
Datensicherung und Arichivierung mit Archiv-DVD
  
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
  
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
  
Kostenstellenverteilung
  
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechtigung inkl. des kompletten Vorjahres
  
Recherche und Fachinfos
   
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
  
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
  
Erstellen von Bescheinigungen LODAS
   
E-Mail-Versand von Bescheinigungen
  
Datenübernahme aus der Abrechnung
  
Formularaktualität
  
Flexible Tarifunterstützung
   
Sonderzahlungen
  
Monatliche Zulagen
  
Entgelttabellen
  

Preise

Art.-Nr. 41877 | Software

LODAS classic

Monatlich
ab 15,48 €
Jetzt bestellen

Wissen & Weiterbildung

Material | Art.-Nr. 19013

Personalwirtschaft - Infoservice
Präsenzseminar mit Übung | Art.-Nr. 70069

Lohnabrechnung verstehen - Einstieg mit manueller Berechnung
Ganztagsberatung vor Ort | Art.-Nr. 71802

Einrichtung und Schulung der Lohn- und Gehaltsabrechnung für Unternehmen

Zusatzprodukt

Software | Art.-Nr. 22675

Lohn-Archiv-DVD
Software | Art.-Nr. 91107

Arbeitnehmer online "Meine Abrechnungen"