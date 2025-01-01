LODAS classic
- Effizientes und sicheres Arbeiten rund um die Lohnabrechnung
- Stets gesetzlich aktuelle Lohnabrechnung mit hohem Nutzwert (geprüfte Software: ITSG-Zertifikat)
- Elektronische Datenübermittlung mit einem Klick an alle Institutionen über das DATEV-Rechenzentrum
- Neu: Flexible Tarifunterstützung
Hinweis
Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung über das DATEV-Rechenzentrum enthält LODAS classic alle nötigen Funktionen - inkl. Baulohn und öffentlicher Dienst.
Inhalte
Beschreibung
Mit LODAS classic rechnen Sie sicher über das DATEV-Rechenzentrum, dem physischen Ort der DATEV-Cloud ab. Mit dem Programm erstellen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer. Gesetzliche Änderungen übernehmen Sie mit wenigen Klicks ins Programm. Die hierfür benötigten Updates sind bereits im Preis inbegriffen.
Erfassen und verwalten Sie Ihre Lohndaten vor Ort, die Verarbeitung übernimmt das DATEV-Rechenzentrum. Hier werden Daten automatisch gesichert und archiviert. Für die Abrechnung benötigte Institutionsdaten stehen stets aktuell zur Verfügung. Verringern Sie zeitlichen Aufwand, in dem Sie sich die Bescheinigungen automatisch aus dem Programm heraus befüllen lassen.
Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die Cloud mittels einer schnellen, sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie automatisch die Daten ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. neue Freibeträge vom Finanzamt).
Die fertigen Auswertungen lassen Sie sich wahlweise per Post schicken, elektronisch an Ihren PC senden, oder stellen Sie den Mitarbeitern direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung.
Auch Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld, Akkordlohn und öffentlicher Dienst.
Außerdem lassen sich über Entgelttabellen Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefüge im Programm hinterlegen.
Leistungen
-
Einfach abrechnen
-
Die Daten für die Lohnabrechnung lesen Sie aus vorgelagerten Systemen ein
-
Das Programm prüft, ob alle relevanten Daten richtig sind
-
Bei Fragen unterstützen umfangreiche Nachschlagewerke zu den Programmfunktionen und den gesetzlichen Änderungen
-
Mit der Probeabrechnung prüfen Sie im Vorfeld, ob die endgültige Abrechnung korrekt ist
-
Nachdem die Lohndaten in der DATEV-Cloud verarbeitet sind, werden die relevanten Daten an die Institutionen übermittelt
-
Elektronische Rückmeldungen von Institutionen werden automatisch übernommen, z. B. neu vergebene Sozialversicherungsnummern
-
Auswertungen lassen Sie im DATEV-Rechenzentrum drucken, kuvertieren und direkt an Unternehmen oder Arbeitnehmer versenden, z. B. die Brutto/Netto-Abrechnung. Alternativ stellen Sie den Mitarbeitern die Auswertungen über DATEV Arbeitnehmer online digital zur Verfügung
-
Alle erfassten Daten werden im DATEV-Rechenzentrum automatisch archiviert und bei Bedarf auf DVD zugesendet, z. B. bei einer sv-rechtlichen oder steuerlichen Betriebsprüfung
-
Über Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen übergeben Sie lohnrelevante Daten in die Finanzbuchführung und übermitteln Zahlungsaufträge an Banken
-
-
Unterstützende Funktionen
-
Optional steht Ihnen für die Abrechnung die Eilverarbeitung zur Verfügung. Sie liefert schnell Abrechnungsergebnisse, unabhängig von den Verarbeitungsläufen im DATEV-Rechenzentrum
-
Vorausgefüllte Formulare mit relevanten Lohndaten erleichtern das Erstellen von Bescheinigungen
-
-
Flexible Tarifunterstützung über Entgelttabellen
-
Steuerung der Lohnabrechnung von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Gehaltsgefügen über Entgelttabellen
-
Automatisierte tarifliche Höherstufungen
-
Mandantenweite Erfassung und Steuerung von monatlichen Zulagen und Sonderzahlungen
-
Demo
Kundenstimmen
Wir können DATEV uneingeschränkt weiterempfehlen. Das stets aktuelle Programm ermöglicht uns eine sichere und fehlerfreie Abrechnung - das überzeugt uns bereits seit über 20 Jahren.
Ariane Durian
Geschäftsführerin
CONNECT Personal-Service GmbH
Die Jahreswechsel-Seminare der DATEV sind richtig gut, denn die Umsetzung der rechtlichen Änderungen werden dort auch gleich im Programm erklärt.
Andrea Steingräber
Personalabteilung
Alois Dallmayr Kaffee Berlin GmbH & Co. KG
Produktvergleich
|Funktion
|
LODAS comfort
|
LODAS classic
|
Allgemeine Informationen LODAS
|
DATEV-Systemumgebung
|erforderlich
|erforderlich
|
Netzwerkfähigkeit
|✓
|✓
|
Anzahl abrechenbarer Arbeitnehmer
|unbegrenzt
|unbegrenzt
|
Abrechnungsformen LODAS
|
Baulohn, öffentlicher Dienst
|✓
|✓
|
Betriebliche Altersvorsoge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
|✓
|✓
|
Abrechnung LODAS
|
Datensicherung und Arichivierung mit Archiv-DVD
|✓
|✓
|
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
|✓
|✓
|
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
|✓
|✓
|
Kostenstellenverteilung
|✓
|✓
|
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechtigung inkl. des kompletten
Vorjahres
|✓
|✓
|
Recherche und Fachinfos
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
|✗
|✗
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
|✓
|✓
|
Erstellen von Bescheinigungen LODAS
|
E-Mail-Versand von Bescheinigungen
|✓
|✓
|
Datenübernahme aus der Abrechnung
|✓
|✓
|
Formularaktualität
|✓
|✓
|
Flexible Tarifunterstützung
|
Sonderzahlungen
|✓
|✓
|
Monatliche Zulagen
|✓
|✓
|
Entgelttabellen
|✓
|✓