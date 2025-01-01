Einrichtung und Schulung der Lohn- und Gehaltsabrechnung für Unternehmen
- Schnelle und effiziente Umstellung auf die DATEV-Lösungen für Lohn- und Gehaltsabrechnung durch einen Berater
- Für alle Unternehmen, die in der Lohn- und Gehaltsabrechnung eine DATEV-Lösung einsetzen möchten
- Individuell abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ziel dieser Beratung ist es, Sie bei der Einführung von DATEV-Lösungen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung zu unterstützten. So werden Sie und Ihre Mitarbeiter entlastet und Ihre Personalabteilung profitiert direkt von allen Vorteilen.
Die Umstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung stellt das Unternehmen und jeden Mitarbeiter der Personalabteilung vor Herausforderungen. Die Auszahlung von Löhnen und Gehältern darf unter keinen Umständen gefährdet werden.
Profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen der DATEV-Berater. Das strukturierte Vorgehen und Einbinden der Beteiligten spart Zeit und schafft Freiräume, sodass Ihre Mitarbeiter auch während des Einrichtungsprozesses Ihre täglichen Aufgaben bewältigen.
Nach der durchgeführten Beratung ist die DATEV-Lösung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung in die Abläufe Ihrer Personalabteilung integriert und Sie verfügen über alle Funktionen:
-
Gesetzlich stets aktuelle Lohnabrechnung
-
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen über das DATEV-Rechenzentrum
-
Zahlreiche Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten
Inhalte
Die Dauer der Beratung richtet sich nach den individuellen Anforderungen in Ihrem Unternehmen. Das Beratungsangebot umfasst folgende Inhalte:
-
Definition und Konzeption Ihrer Anforderungen an die Lohn- und Gehaltsabrechnung
-
Gemeinsame Planung und Festlegung der notwendigen Schritte für die Umstellung
-
Datenübernahme aus Ihrem bisherigen Lohn- und Gehaltssystem
-
Einrichtung und Abstimmung der DATEV-Lösungen auf Ihre Anforderungen
-
Schulung Ihrer Mitarbeiter
-
Test- bzw. Parallelabrechnungen zur Qualitätssicherung
-
Begleitung der ersten Abrechnung
-
Einrichtung von Auswertungen für Ihr Personalcontrolling
-
Projektsteuerung und -koordination
-
Weiterführende Unterstützung
-
Jährliches Update zu rechtlichen Änderungen zum Jahreswechsel
-
Jährliche Inspektionstermine zur Optimierung der Abläufe in der Personalabteilung
-
Einarbeitung neuer Mitarbeiter in die eingerichteten DATEV-Lösungen
-
Bitte beachten Sie:
Eine detaillierte Aufwandsschätzung ist auf Basis eines aussagekräftigen Lastenheftes oder einer von den DATEV-Beratern durchgeführten Einstiegsberatung möglich.
Die Software-Installation und Hardware-Konfiguration ist nicht Bestandteil des Beratungsangebotes. Wir empfehlen, die Installation aller benötigten DATEV-Programme sowie der erforderlichen Hardware durch einen DATEV-IT-Berater oder einen zertifizierten DATEV-System-Partner durchführen zu lassen.