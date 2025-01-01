Arbeitnehmer online "Meine Abrechnungen"
- Geringerer Aufwand bei der monatlichen Verteilung der Entgeltabrechnungen
- Zugriff für Arbeitnehmer jederzeit und von jedem Ort aus
- Optimaler Schutz für die sensiblen Lohndaten durch die DATEV-Cloud
Sie nutzen Arbeitnehmer online bereits?
Hinweis
Hier geht’s zum Portal: https://apps.datev.de/ano/
Die häufigsten Fragen und Antworten (inkl. Hilfe-Videos und Kontaktdaten) haben wir für Sie im DATEV Hilfe-Center zusammengefasst: www.datev.de/hilfe/1022666
Bei inhaltlichen Fragen zu Ihrer Lohnabrechnung wenden Sie sich bitte an Ihren Arbeitgeber.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Modul "Meine Abrechnungen" greifen Arbeitnehmer im Portal Arbeitnehmer online sicher auf wichtige Lohn- und Gehaltsdokumente zu. Die Voraussetzung für die Nutzung von DATEV-Arbeitnehmer online ist der Einsatz eines DATEV-Lohnprogramms.
Stellen Sie die Brutto/Netto-Abrechnung, Lohnsteuerbescheinigung und Sozialversicherungsnachweise online über DATEV Arbeitnehmer online "Meine Abrechnungen" bereit. Die Arbeitnehmer können so über das Internet auf die Lohndokumente in Arbeitnehmer online zugreifen.
Um DATEV Arbeitnehmer online "Meine Abrechnungen" zu nutzen, müssen Sie diese Mitarbeiter einmalig aus dem DATEV-Lohn-Programm freischalten.
Leistungen
-
Stellen Sie die Brutto/Netto-Abrechnung, Lohnsteuerbescheinigung und Sozialversicherungsnachweise digital und auf direktem Weg dem jeweiligen Arbeitnehmer zur Verfügung.
-
Die Auswertungen werden 10 Jahre lang im Portal gespeichert.
-
Stellen Sie wichtige Hinweise für den Arbeitnehmer direkt im Portal entweder für alle oder nur für einzelne Arbeitnehmer ein.
-
Der Arbeitnehmer kann sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Dokumente für ihn bereitstehen.
-
Die Registrierungsübersicht in Ihrem DATEV-Lohnprogramm zeigt den aktuellen Status der Mitarbeiter-Registrierungen für "Meine Abrechnungen" sowie bereitgestellte Dokumente.