Mit dem Modul "Meine Abrechnungen" greifen Arbeitnehmer im Portal Arbeitnehmer online sicher auf wichtige Lohn- und Gehaltsdokumente zu. Die Voraussetzung für die Nutzung von DATEV-Arbeitnehmer online ist der Einsatz eines DATEV-Lohnprogramms.

Stellen Sie die Brutto/Netto-Abrechnung, Lohnsteuerbescheinigung und Sozialversicherungsnachweise online über DATEV Arbeitnehmer online "Meine Abrechnungen" bereit. Die Arbeitnehmer können so über das Internet auf die Lohndokumente in Arbeitnehmer online zugreifen.

Um DATEV Arbeitnehmer online "Meine Abrechnungen" zu nutzen, müssen Sie diese Mitarbeiter einmalig aus dem DATEV-Lohn-Programm freischalten.