Lohn und Gehalt classic
- Effizientes und sicheres Arbeiten rund um die Lohnabrechnung
- Stets gesetzlich aktuelle Lohnabrechnung mit hohem Nutzungswert direkt am PC vor Ort (sicherheitsgeprüfte Software: ITSG-Zertifikat)
- Elektronische Datenübermittlung mit einem Klick an alle Institutionen über das DATEV-Rechenzentrum
Inhalte
Beschreibung
Mit Lohn und Gehalt classic rechnen Sie durchgängig vor Ort ab. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer zu erstellen.
Sie erfassen und verarbeiten die Lohndaten vor Ort am PC, zudem bereiten Sie die Lohnauswertungen auf und übermitteln die Zahlungen direkt von dort. Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld und Baulohn.
Für die Abrechnung benötigte Institutionsdaten stehen stets aktuell zur Verfügung. Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die Cloud mittels einer schnellen und sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie die Daten automatisch ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. geänderte Beitragssätze der Krankenkassen).
Die Lohnauswertungen können Sie selbst vor Ort drucken oder sich per Post zuschicken lassen. Alternativ können Sie sie den Mitarbeitern auch direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung stellen.
Leistungen
- Jederzeit vor Ort abrechnen
- Die Daten für die Lohnabrechnung lesen Sie aus vorgelagerten Systemen ein
- Das Programm prüft, ob alle relevanten Daten richtig sind
- Bei Fragen unterstützen umfangreiche Nachschlagewerke zu den Programmfunktionen und den gesetzlichen Änderungen
- Mit der Probeabrechnung prüfen Sie im Vorfeld, ob die endgültige Abrechnung korrekt ist
- Nachdem die Lohnabrechnung vor Ort erstellt wurde, werden die relevanten Daten über das DATEV-Rechenzentrum an die Institutionen übermittelt
- Elektronische Rückmeldungen von Institutionen werden automatisch übernommen, z. B. neu vergebene Sozialversicherungsnummern
- Über Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen übergeben Sie lohnrelevante Daten in die Finanzbuchführung und übermitteln Zahlungsaufträge an Banken
- Unterstützende Funktionen
- Vorausgefüllte Formulare mit relevanten Lohndaten erleichtern das Erstellen von Bescheinigungen
- DATEV-Rechenzentrum optional nutzen
- Lassen Sie Auswertungen im DATEV-Rechenzentrum drucken, kuvertieren und direkt an Ihre Kanzlei, Ihre Mandanten oder deren Arbeitnehmer versenden, z. B. die Brutto/Netto-Abrechnung. Alternativ stellen Sie den Mitarbeitern die Auswertungen über DATEV Arbeitnehmer online digital zur Verfügung.
- Alle erfassten Daten können Sie im DATEV-Rechenzentrum archivieren und sich bei Bedarf auf DVD zusenden lassen, z. B. bei einer sv-rechtlichen oder steuerlichen Betriebsprüfung.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Demo
Kundenstimmen
Die Baulohnabrechnung funktioniert mit DATEV Lohn und Gehalt classic wirklich reibungslos. Ein großer Pluspunkt ist, dass Zuschuss- und Mehraufwands-Wintergeld automatisch berechnet werden - hier spare ich viel Zeit.
Christine Damm
Lohnsachbearbeiterin
Klinik am Steigerwald GmbH & Co. K
Die historische Stammdaten-Verwaltung ist genial! Wenn wir Änderungen für einen bereits abgerechneten Zeitraum haben, wird automatisch nachberechnet.
Christine Wurm
Lohnbuchführung
Klinik am Steigerwald GmbH & Co. KG
Produktvergleich
|Funktion
|Lohn und Gehalt comfort
|Lohn und Gehalt classic
|
Allgemeine Informationen Lohn und Gehalt
|
Anzahl abrechenbarer Arbeitnehmer
|unbegrenzt
|unbegrenzt
|
DATEV-Systemumgebung
|erforderlich
|erforderlich
|
Netzwerkfähigkeit
|✓
|✓
|
Abrechnungsformen Lohn und Gehalt
|
Baulohn
|✓
|✓
|
Betriebliche Altersvorsorge, Kurzarbeitergeld, Pfändung, Altersteilzeit, Versorgungsbezüge
|✓
|✓
|
Abrechnung Lohn und Gehalt
|
Datensicherung und Archivierung mit Archiv-DVD
|✓
|✓
|
Elektronische Datenübermittlung an Institutionen
|✓
|✓
|
Zentrale Pflege der Institutionsdaten und KK-Prozentsätze
|✓
|✓
|
Kostenstellenverteilung
|✓
|✓
|
Historische Stammdatenverwaltung mit automatischer Nachberechnung inkl. des kompletten Vorjahres
|✓
|✓
|
Recherche und Fachinfos
|
Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
|✓
|✗
|
Elektronisches Wissen Lohn und Personal
|✓
|✓
|
Erstellen von Bescheinigungen Lohn und Gehalt
|
E-Mail-Versand von Bescheinigungen
|✓
|✓
|
Datenübernahme aus der Abrechnung
|✓
|✓
|
Formularaktualität
|✓
|✓