Mit Lohn und Gehalt classic rechnen Sie durchgängig vor Ort ab. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, die Lohn- und Gehaltsabrechnung für beliebig viele Arbeitnehmer zu erstellen.

Sie erfassen und verarbeiten die Lohndaten vor Ort am PC, zudem bereiten Sie die Lohnauswertungen auf und übermitteln die Zahlungen direkt von dort. Sonderformen rechnen Sie problemlos ab: z. B. Kurzarbeitergeld und Baulohn.

Für die Abrechnung benötigte Institutionsdaten stehen stets aktuell zur Verfügung. Die abrechnungsrelevanten Daten leiten Sie mit einem Klick über die Cloud mittels einer schnellen und sicheren Verbindung an alle Institutionen weiter. Für die von den Institutionen zurückgemeldeten Daten bietet das Programm einen Abo-Auftrag, mit dem Sie die Daten automatisch ins Lohnprogramm übernehmen (z. B. geänderte Beitragssätze der Krankenkassen).

Die Lohnauswertungen können Sie selbst vor Ort drucken oder sich per Post zuschicken lassen. Alternativ können Sie sie den Mitarbeitern auch direkt über das Online-Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung stellen.