DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
- Daten sicher und virengeprüft von Softwarelösungen an DATEV übertragen
- Strukturierte Belegdaten und Belegbilder an DATEV Unternehmen online übertragen
- Buchungsvorschläge zur weiteren Verarbeitung für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bereitstellen
Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 als Kanzlei bestellen und einrichten https://www.datev.de/hilfe/1037210.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen nach DATEV Unternehmen online übertragen werden.
Aus den übertragenen Daten werden Belegsätze für Belege online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) und je nach Softwarelösung auch für das Kassenbuch online erzeugt. Die Belegbilder werden in Belege online abgelegt und sind dann automatisch mit den Belegsätzen verknüpft. Bei der Bereitstellung der Belegsätze werden Buchungsvorschläge für die DATEV-Rechnungswesen-Programme erzeugt.
Mit Hilfe einer Lerndatei können die Prozesse in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zudem teilautomatisiert werden.
Weitere Informationen
