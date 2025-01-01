Mit dem Rechnungsdatenservice 1.0 können strukturierte Belegdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen nach DATEV Unternehmen online übertragen werden.

Aus den übertragenen Daten werden Belegsätze für Belege online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) und je nach Softwarelösung auch für das Kassenbuch online erzeugt. Die Belegbilder werden in Belege online abgelegt und sind dann automatisch mit den Belegsätzen verknüpft. Bei der Bereitstellung der Belegsätze werden Buchungsvorschläge für die DATEV-Rechnungswesen-Programme erzeugt.

Mit Hilfe einer Lerndatei können die Prozesse in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen zudem teilautomatisiert werden.