Die API Lohnergebnisdatenservice ermöglicht es, Lohnergebnisdaten aus den DATEV Lohnprogrammen in ein nachgelagertes Drittsystem (z.B. HR-System) zu exportieren.

In der Lohnabrechnung sind die Unternehmensanalyse und das Controlling integrale Bestandteile der nachgelagerten Prozesse. Derzeit müssen für die Verwendung in Drittsystemen die dafür benötigten Daten manuell aus dem DATEV Daten-Analyse-System extrahiert werden.

DATEV Lohnergebnisdatenservice verbessert und unterstützt die kollaborativen Prozesse, die Sicherheit in der Datenübertragung und ermöglicht einen automatisierten Datenexport aus dem lohnabrechnenden System in das Drittsystem (z.B. HR-System).

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem Lohnprogramm und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung. DATEV Lohnergebnisdatenservice kann nicht ohne Lohnprogramm genutzt werden.

Zurzeit wird ein Datenexport mit DATEV Lohnergebnisdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz.