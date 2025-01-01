Seine täglichen Kassenbewegungen kennt Ihr Mandant am besten. Wir zeigen Ihnen eine GoBD-konforme und revisionssichere Lösung, mit der er seine Kassenbelege im Internet vorerfassen und Ihnen digital für die Buchführung zur Verfügung stellen kann.

Die Daten können für eine steuerliche Außenprüfung direkt exportiert werden.

