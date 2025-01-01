Seine täglichen Kassenbewegungen kennt Ihr Mandant am besten. Wir zeigen Ihnen eine GoBD-konforme und revisionssichere Lösung, mit der er seine Kassenbelege im Internet vorerfassen und Ihnen digital für die Buchführung zur Verfügung stellen kann.

Die Daten können für eine steuerliche Außenprüfung direkt exportiert werden.

Screenshot - Kassenbuch onine

Kassen anlegen

Ihr Mandant kann beliebig viele Kassen anlegen.

Bei der Neuanlage kann für jede Kasse eine individuelle Bezeichnung vergeben werden.

Optional können Anfangsbestand und das entsprechende Datum erfasst werden.

Screenshot - Kassenbuch onine

Kassenbewegungen erfassen

Die automatische Texterkennung liest Betrag und Belegnummer aus dem digitalen Beleg und zeigt die Daten automatisch in der Erfassungsmaske an. Der Kassenbeleg wird automatisch mit den erfassten Kassendaten verknüpft

.Während der Belegerfassung prüft das Programm laufend die Eingaben auf Kassenminus, Chronologie und Vollständigkeit. So ist sichergestellt, dass die Kasse immer GoBD-konform geführt wird.

Screenshot - Belege online

Kassenbewegungen anzeigen und bereitstellen

Ihr Mandant kann übersichtlich alle Kassenbewegungen inklusive des zugeordneten Belegbilds anzeigen, kontrollieren, festschreiben und Ihnen für die Buchführung zur Verfügung stellen.

Weiterbearbeiten in Kanzlei-Rechnungswesen

Die erfassten Kassenbewegungen können Sie aus dem DATEV-Rechenzentrum in DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen und in Form von Buchungsvorschlägen verarbeiten. Fehlende Angaben können direkt in Kanzlei-Rechnungswesen ergänzt werden. Die Kontierung kann mit Hilfe der Lerndatei weitgehend automatisiert werden.

Screenshot - Kassenbuch onine

Kassenbewegungen übernehmen

Über Daten holen übernehmen Sie die Bewegungen aus dem Kassenbuch Ihres Mandanten nach Kanzlei-Rechnungswesen.

Screenshot - Kassenbuch onine

Buchungsvorschläge aufbereiten

Anschließend lassen Sie aus den Bewegungen Buchungsvorschläge erzeugen.

Screenshot - Kassenbuch onine

Kasse buchen

Schließlich buchen Sie die Kasse über Belege buchen.