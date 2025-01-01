Seine täglichen Kassenbewegungen kennt Ihr Mandant am besten. Wir zeigen Ihnen eine GoBD-konforme und revisionssichere Lösung, mit der er seine Kassenbelege im Internet vorerfassen und Ihnen digital für die Buchführung zur Verfügung stellen kann.
Die Daten können für eine steuerliche Außenprüfung direkt exportiert werden.
Kassen anlegen
Ihr Mandant kann beliebig viele Kassen anlegen.
Bei der Neuanlage kann für jede Kasse eine individuelle Bezeichnung vergeben werden.
Optional können Anfangsbestand und das entsprechende Datum erfasst werden.
Kassenbewegungen erfassen
Die automatische Texterkennung liest Betrag und Belegnummer aus dem digitalen Beleg und zeigt die Daten automatisch in der Erfassungsmaske an. Der Kassenbeleg wird automatisch mit den erfassten Kassendaten verknüpft
.Während der Belegerfassung prüft das Programm laufend die Eingaben auf Kassenminus, Chronologie und Vollständigkeit. So ist sichergestellt, dass die Kasse immer GoBD-konform geführt wird.
Weiterbearbeiten in Kanzlei-Rechnungswesen
Die erfassten Kassenbewegungen können Sie aus dem DATEV-Rechenzentrum in DATEV-Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen und in Form von Buchungsvorschlägen verarbeiten. Fehlende Angaben können direkt in Kanzlei-Rechnungswesen ergänzt werden. Die Kontierung kann mit Hilfe der Lerndatei weitgehend automatisiert werden.
Kassenbewegungen übernehmen
Über Daten holen übernehmen Sie die Bewegungen aus dem Kassenbuch Ihres Mandanten nach Kanzlei-Rechnungswesen.
Buchungsvorschläge aufbereiten
Anschließend lassen Sie aus den Bewegungen Buchungsvorschläge erzeugen.