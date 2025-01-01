Auf der Startseite Bank kann sich Ihr Mandant einen Überblick über seine noch offenen Zahlungen und über seine Liquidität verschaffen.

Über Neue Zahlungen kann er Zahlungen ohne Beleg, z. B. Rechnungen oder Dienstleistungen von Ihrer Kanzlei erfassen.

Über Offene Zahlungen lassen sich die automatisch generierten Zahlungsaufträge und die von Ihnen bereitgestellten Lohnzahlungen ändern oder direkt ausführen.

Unter Bankkonto sieht Ihr Mandant seine im DATEV-Rechenzentrum hinterlegten Bankkonten, kann weitere Konten anlegen und seine Kontoumsätze prüfen.