Zahlungen verwalten
Auf der Startseite Bank kann sich Ihr Mandant einen Überblick über seine noch offenen Zahlungen und über seine Liquidität verschaffen.
Über Neue Zahlungen kann er Zahlungen ohne Beleg, z. B. Rechnungen oder Dienstleistungen von Ihrer Kanzlei erfassen.
Über Offene Zahlungen lassen sich die automatisch generierten Zahlungsaufträge und die von Ihnen bereitgestellten Lohnzahlungen ändern oder direkt ausführen.
Unter Bankkonto sieht Ihr Mandant seine im DATEV-Rechenzentrum hinterlegten Bankkonten, kann weitere Konten anlegen und seine Kontoumsätze prüfen.
Zahlungen überweisen
In der Liste Zahlungen werden alle Zahlungen sowie die von Ihnen bereitgestellten Zahlungsvorschläge zu den Lohnabrechnungen angezeigt. Die Zahlungsvorschläge kann Ihr Mandant per Klick auf An Bank senden direkt überweisen.
In den Zahlungsdetails sieht Ihr Mandant alle Zahlungsdaten sowie den Auftraggeber der jeweiligen Zahlung. Diese Daten lassen sich hier auch ändern.
Weiterbearbeiten in Kanzlei-Rechnungswesen
Die Bankkontoumsätze können anschließend in der Kanzlei gebucht werden.
Bankkontoumsätze buchen
Beim Buchen kann jederzeit auf die zugeordneten Belege zugegriffen werden.