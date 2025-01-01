Datenaustausch leicht gemacht
Holen Sie Daten, Belege und Dokumente schnell und sicher vom Ursprungsort des Datenlieferanten, z. B. Softwarelösungen Ihrer Mandanten, in die DATEV-Cloud und von dort in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen. Sie haben selbstbuchende Mandanten? Gar kein Problem, die Daten lassen sich nach dem gleichen Prinzip in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen einlesen und verarbeiten.
Datenströme sind ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die prozessoptimierte Zusammenarbeit mit den Mandanten. Und letztendlich der Weg in Ihre digitale Kanzlei.
Buchungsrelevante Daten und Belege digital erhalten
- Buchungssätze, Stammdaten und/oder digitale Belege übertragen
- Sofort komplette Buchungssätze für die DATEV-Rechnungswesen-Programme erhalten
- Zugehörige digitale Belege für DATEV Unternehmen online bereitstellen – Verknüpfung von Buchung und Beleg
- Daten sicher und virengeprüft von der angebundenen Softwarelösung zu DATEV übertragen
Prozessabläufe zwischen Kanzlei und Mandanten optimieren
- Aktuelle und laufende Bereitstellung der buchungsrelevanten Informationen
- Aufwendige manuelle Eingaben entfallen
- Strukturierte Daten fließen aus den Fremdsystemen automatisiert in die DATEV-Lösungen und lassen sich verarbeiten
- Dokumente und Belege sind direkt verknüpt und jederzeit auffindbar
- Den Druck aus der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung entschärfen
Ökosystem - DATEV ist offen und verbindet
- Anbindung von vor- und nachgelagerten Systemen, um Kanzleien durchgängige Prozesse in der Cloud zu ermöglichen
- Lösungen von DATEV-Marktplatz Partner ergänzen das Portfolio sinnvoll und wertstiftend
- Unterstützt nachhaltige Innovationen und leistungsfähige Prozesse
- Gemeinsam lässt sich die Digitalisierung vorantreiben und neue Geschäftsmodelle erschließen
Was sind DATEV-Datenservices?
- Online-Schnittstellen sind nachhaltige Effizienztreiber für die Kanzlei und digitale Zusammenarbeit mit Mandanten
- Datenservices lassen sich in jeden Buchführungsprozess integrieren
Sicherheit geht über alles
- Zahlungsdaten, Bankdaten, Kassendaten, Rechnungsdaten, Buchungsdaten, Stammdaten plus die zugehörigen Belege sicher und virengeprüft übernehmen
- Revisionssichere Ablage und Archivierung
- Das Rechenzentrum ist die Datendrehscheibe der DATEV und steht für höchste Sicherheit
In 4 Schritten zur richtigen Online-Schnittstelle
-
Software checken
Welche Softwarelösung soll über einen Datenservice an ein DATEV-Rechnungswesenprogramm angebunden werden? Fragen Sie bei Ihre Mandanten nach.
-
Datenservice suchen und finden
Ist die Softwarelösung auf dem DATEV-Marktplatz verfügbar? Rufen Sie den DATEV-Marktplatz auf und starten Sie die Suche.
-
Datenservice einrichten und loslegen
Hat die Softwarelösung einen Datenservice angebunden? Dann richten Sie diesen Datenservice seitens DATEV und Software-Partner ein und erhalten künftig die Daten digital.
-
Daten holen und verarbeiten
Jetzt können Sie alle relevanten Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung übernehmen.
Software checken und Datenservice finden. So geht´s.
Kein Treffer bei der Suche?
So kommen Sie trotzdem zu einer online Datenübertragung:
1. Softwarehersteller anfragen
Wenden Sie sich an den betreffenden Softwarehersteller, ob und welchen DATEV-Datenservice er implementieren würde. Informationen zu den Datenservices und Vorgaben findet der Softwarehersteller hier:
2. Wenden Sie sich an DATEV
Falls der Softwarehersteller keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Ihre Vorteile
- Daten fließen sicher und reibungslos
- Buchungssätze automatisiert erzeugen
- Mehr Sicherheit und Datenqualität
- Stressfrei mittels regelmäßigen buchen
- Aktuelles Zahlenmaterial aufbereiten für fundierte Entscheidungen
Informationen für Ihre Mandanten
So funktioniert die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Sprechen Sie Ihre Mandanten an.
Sie brauchen Hilfe beim Einrichten eines DATEV-Datenservices?
Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.