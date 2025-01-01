So kommen Sie trotzdem zu einer online Datenübertragung:

1. Softwarehersteller anfragen

Wen­den Sie sich an den betreffenden Softwarehersteller, ob und welchen DATEV-Datenservice er implementieren würde. Informationen zu den Datenservices und Vorgaben findet der Softwarehersteller hier:

2. Wenden Sie sich an DATEV

Falls der Softwareherstel­ler keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

