Kollegenforen sind Kanzleiveranstaltungen zu bestimmten Themen, in denen die gastgebende Kooperationskanzlei ​ihren Berufskollegen aufzeigt, weshalb sie bestimmte strategische Lösungen in ihrer Kanzlei einsetzt, von ihren Erfahrungen und möglichen Herausforderungen bei der Umstellung berichtet und veranschaulicht,​ welche Vorteile sie in ihrer Kanzlei durch den Einsatz bestimmter Lösungen erfährt.

Werden auch Sie Teil der Kollegenforen und profitieren Sie vom Austausch mit Ihren Berufskolleginnen und Berufskollegen.