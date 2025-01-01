Kollegenforen sind Kanzleiveranstaltungen zu bestimmten Themen, in denen die gastgebende Kooperationskanzlei ihren Berufskollegen aufzeigt, weshalb sie bestimmte strategische Lösungen in ihrer Kanzlei einsetzt, von ihren Erfahrungen und möglichen Herausforderungen bei der Umstellung berichtet und veranschaulicht, welche Vorteile sie in ihrer Kanzlei durch den Einsatz bestimmter Lösungen erfährt.
Werden auch Sie Teil der Kollegenforen und profitieren Sie vom Austausch mit Ihren Berufskolleginnen und Berufskollegen.
Im DATEV-Shop können Sie einzelne Kollegenforen zu unterschiedlichen Themen unkompliziert buchen.