Aktuelle Kollegenforen zum Thema
Kooperationskanzlei Lander - Sturm & Partner Steuerberatungsgesellschaft aus Bretten
Alexander Sturm, Steuerberater bei Lander - Sturm & Partner, hält bei DATEV das Kollegenforum 'Personalwirtschaft: Brennpunkt Lohnbuchführung' online.
Zum Kollegenforum
Kooperationskanzlei Kluge und Steinmüller Steuerberatungsgesellschaft mbH aus Auerbach/Vogtland
Annett Steinmüller, Steuerberaterin bei Kluge & Steinmüller, hält bei DATEV das Kollegenforum 'Personalwirtschaft: Brennpunkt Lohnbuchführung' online und vor Ort.
Zum Kollegenforum