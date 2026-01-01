Sie setzen in Ihrer Kanzlei bereits DATEV Unternehmen online ein und wollen nun Ihre Lohnprozessen digital und kundenorientiert modernisieren sowie effizient gestalten?

Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kollegenforum Personalwirtschaft.

Die Referierenden – selbst Steuerberaterinnen und -berater – zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Lohnabrechnung und Beratung in ihren Kanzleien organisiert haben und lassen Sie auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben. Außerdem erhalten Sie Einblicke in neue Szenarien wie beispielsweise