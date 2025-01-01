Aktuelle Kollegenforen zum Thema

Kooperationskanzlei si. simon. Steuerkanzlei aus Würzburg

Kanzleiinhaber Björn Simon hält bei DATEV das Kollegenforum 'Automatisierung trifft Buchhaltung – Erfolgsgeheimnisse digitaler Prozesse' vor Ort.

 

Kooperationskanzlei Patrick Kriegel GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Kanzleiinhaber Patrick Kriegel hält bei DATEV das Kollegenforum 'Automatisierung trifft Buchhaltung – Erfolgsgeheimnisse digitaler Prozesse' online.

 

Kooperationskanzlei SKG Steuerberatung aus Halberstadt

Steffi Köchy-Gellfart, Geschäftsführerin der SKG StBG, hält für DATEV das Kollegenforum 'Automatisierung trifft Buchhaltung- Erfolgsgeheimnisse digitaler Prozesse' vor Ort und online.

 

