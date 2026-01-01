Kollegenforum

Die SKG StBG wurde vor 22 Jahren auf der grünen Wiese in der Börde gegründet. Die Zielgruppe sind Unternehmen in den verschiedenen Rechtsformen und Branchen. Spezialisiert ist die Kanzlei auf Unternehmensnachfolge. Zwischenzeitlich hat die Kanzlei ihren Standort in Halberstadt und alle Unternehmen nutzen DATEV Unternehmen Online.

Steffi Köchy-Gellfart, Geschäftsführerin der SKG StBG, hält für DATEV das Kollegenforum 'Erste Schritte in die Cloud im Rechnungswesen'.