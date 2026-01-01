Kollegenforum

Die Patrick Kriegel GmbH Steuerberatungsgesellschaft ist ein innovatives Unternehmen aus Offenburg, welches sich sehr für die Bedürfnisse der Mandanten einsetzt. Die persönliche und individuelle Beratung der Mandanten ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Die Entwicklung der Digitalisierung und Optimierung der Arbeitsprozesse im Zusammenspiel mit unseren Mandanten stellt für einen Schwerpunkt der Tätigkeit dar.

Kanzleiinhaber Patrick Kriegel hält bei DATEV das Kollegenforum 'Automatisierung trifft Buchhaltung – Erfolgsgeheimnisse digitaler Prozesse'.