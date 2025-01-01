Aktuelle Kollegenforen zum Thema
Kooperationskanzlei Christian Oelve aus Hildesheim
Kanzleiinhaber Christian Oelve hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Von Null auf Digital: Grundlagen für die moderne Kanzlei‘ vor Ort und online.
Kooperationskanzlei Wolf & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB aus Osterhofen-Gergweis
Kanzleiinhaber Christian Wolf hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Von Null auf Digital: Grundlagen für die moderne Kanzlei‘ vor Ort.
Kooperationskanzlei Annett Bemmann aus Leipzig
Annett Bemmann, Gründerin der Kanzlei, hält bei DATEV das Kollegenforum ‚Von Null auf Digital: Grundlagen für die moderne Kanzlei‘ vor Ort.