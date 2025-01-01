Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten – mit einem klaren Fahrplan und Schnittstellen, die Ihre Prozesse spürbar erleichtern.

Schnittstellen können auf den ersten Blick komplex wirken – doch mit der richtigen Begleitung sind sie ein nachhaltiger Effizienztreiber für Ihre Kanzlei.

In dieser Beratung erfahren Sie, wie Sie die digitalen Vorsysteme Ihrer Mandantinnen und Mandanten gezielt in Ihre Buchführungsprozesse integrieren. Gemeinsam mit einem Experten von DATEV analysieren Sie den aktuellen Stand der Schnittstellenanbindung, decken versteckte Potenziale auf und priorisieren die nächsten Schritte.

Ein Online-Fragebogen gibt Ihnen einen klaren Überblick über die eingesetzten Systeme Ihrer Mandantinnen und Mandanten. So schaffen Sie die Basis für eine deutlich effizientere Auftragsbuchführung – und eine reibungslose Zusammenarbeit.

Damit die Umsetzung nicht nur gelingt, sondern auch nachhaltig wirkt, begleiten wir Sie mit zwei gezielten Review-Terminen. Diese helfen dabei, Fortschritte zu reflektieren, offene Fragen zu klären und Ihre Maßnahmen gezielt weiterzuentwickeln.

Das Ergebnis: Weniger manuelle Arbeit, mehr Buchungssätze pro Stunde und mehr Zeit für das Wesentliche.