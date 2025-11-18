Wir zeigen Ihnen die Systematik unterschiedlicher Schnittstellen und deren Bedeutung für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. Sie üben anhand eines durchgängigen Musterfalls, wie Sie die cloudbasierten Datenservices Rechnungswesen einrichten können und wie sich die Daten unter Einsatz von DATEV Unternehmen online in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen integrieren lassen. Dazu erfahren Sie, mit welchen Tools sich Rechnungsdaten sowie Buchungssätze mit vorliegendem Belegbild integrieren lassen.

Effiziente Prozesse im Rechnungswesen werden wesentlich davon bestimmt, vorhandene Vorsysteme in Unternehmen zu analysieren und die Daten aus diesen Systemen automatisiert in die laufende Buchführung in der Kanzlei zu übernehmen. Sie lernen, welche Szenarien und Möglichkeiten zur Gestaltung digitaler Prozesse die Datenservices Rechnungswesen bieten und wie Sie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Services wie Rechnungsdatenservice 2.0 und Zahlungsdatenservice PayPal optimieren können.

Bauen Sie mit diesem Seminar konkretes Anwenderwissen auf. Seminarinhalt und Unterlagen helfen Ihnen, sich auf die Implementierung von Schnittstellen vorzubereiten und anschließend die Prozesse in der Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen zu optimieren.