DATEV-Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen
- Überblick über cloudbasierte Schnittstellen und Aufbau von Basiswissen
- Voraussetzungen für die neuen Zahlungs- und Rechnungsdatenservices kennenlernen
- Einrichtung und Nutzung der Datenservices Rechnungswesen üben
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen die Systematik unterschiedlicher Schnittstellen und deren Bedeutung für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. Sie üben anhand eines durchgängigen Musterfalls, wie Sie die cloudbasierten Datenservices Rechnungswesen einrichten können und wie sich die Daten unter Einsatz von DATEV Unternehmen online in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen integrieren lassen. Dazu erfahren Sie, mit welchen Tools sich Rechnungsdaten sowie Buchungssätze mit vorliegendem Belegbild integrieren lassen.
Effiziente Prozesse im Rechnungswesen werden wesentlich davon bestimmt, vorhandene Vorsysteme in Unternehmen zu analysieren und die Daten aus diesen Systemen automatisiert in die laufende Buchführung in der Kanzlei zu übernehmen. Sie lernen, welche Szenarien und Möglichkeiten zur Gestaltung digitaler Prozesse die Datenservices Rechnungswesen bieten und wie Sie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Services wie Rechnungsdatenservice 2.0 und Zahlungsdatenservice PayPal optimieren können.
Bauen Sie mit diesem Seminar konkretes Anwenderwissen auf. Seminarinhalt und Unterlagen helfen Ihnen, sich auf die Implementierung von Schnittstellen vorzubereiten und anschließend die Prozesse in der Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen zu optimieren.
Themen
-
Kurzüberblick über die Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen sowie deren Abgrenzung in Datei-Schnittstellen und DATEV-Datenservices
-
Intensive Übungen zu den Datenservices Rechnungswesen unter Nutzung von DATEV Unternehmen online sowie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen
-
DATEV Buchungsdatenservice
-
DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
-
DATEV Rechnungsdatenservce 2.0
-
DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal
-
Belegbilderservice Rechnungswesen
-
XML-Schnittstelle online
-
-
Unterstützende DATEV-Lösungen und Tools zur Integration von Daten
-
Tools zur Konvertierung, Belegverknüpfung
(ISWL Beleg2Buchung/ISWL ECommerce)
-
Integrationslösungen
-
-
Schnittstellen erfolgreich implementieren
-
Datenströme identifizieren
-
Vorgehensweise zur Implementierung
-
Stolpersteine vermeiden
-
-
Möglichkeiten der Integration oder Migration von Daten aus verschiedenen Perspektiven (Situations- vs. Ergebnis-Orientierung)
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in DATEV Unternehmen online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen
Wichtiger Hinweis
Die Nutzung von Datei-basierten Schnittstellen im Rechnungswesen sind nicht Bestandteil dieses Seminars. Hierfür empfehlen wir Ihnen das Seminar „ Datei-Schnittstellen zur Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen “.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
