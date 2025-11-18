Art.-Nr. 78480 | Präsenzseminar mit Übung

DATEV-Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen

Sie erhalten einen Überblick über die Bedeutung und Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen mit Fokus auf die Nutzung cloudbasierter Datenservices.
  • Überblick über cloudbasierte Schnittstellen und Aufbau von Basiswissen
  • Voraussetzungen für die neuen Zahlungs- und Rechnungsdatenservices kennenlernen
  • Einrichtung und Nutzung der Datenservices Rechnungswesen üben
Einmalig
267,00 €

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Wir zeigen Ihnen die Systematik unterschiedlicher Schnittstellen und deren Bedeutung für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. Sie üben anhand eines durchgängigen Musterfalls, wie Sie die cloudbasierten Datenservices Rechnungswesen einrichten können und wie sich die Daten unter Einsatz von DATEV Unternehmen online in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen integrieren lassen. Dazu erfahren Sie, mit welchen Tools sich Rechnungsdaten sowie Buchungssätze mit vorliegendem Belegbild integrieren lassen.

Effiziente Prozesse im Rechnungswesen werden wesentlich davon bestimmt, vorhandene Vorsysteme in Unternehmen zu analysieren und die Daten aus diesen Systemen automatisiert in die laufende Buchführung in der Kanzlei zu übernehmen. Sie lernen, welche Szenarien und Möglichkeiten zur Gestaltung digitaler Prozesse die Datenservices Rechnungswesen bieten und wie Sie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Services wie Rechnungsdatenservice 2.0 und Zahlungsdatenservice PayPal optimieren können.

Bauen Sie mit diesem Seminar konkretes Anwenderwissen auf. Seminarinhalt und Unterlagen helfen Ihnen, sich auf die Implementierung von Schnittstellen vorzubereiten und anschließend die Prozesse in der Buchführung zwischen Kanzlei und Unternehmen zu optimieren.

Themen

  • Kurzüberblick über die Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen sowie deren Abgrenzung in Datei-Schnittstellen und DATEV-Datenservices

  • Intensive Übungen zu den Datenservices Rechnungswesen unter Nutzung von DATEV Unternehmen online sowie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen

    • DATEV Buchungsdatenservice

    • DATEV Rechnungsdatenservice 1.0

    • DATEV Rechnungsdatenservce 2.0

    • DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal

    • Belegbilderservice Rechnungswesen

    • XML-Schnittstelle online

  • Unterstützende DATEV-Lösungen und Tools zur Integration von Daten

    • Tools zur Konvertierung, Belegverknüpfung
      (ISWL Beleg2Buchung/ISWL ECommerce)

    • Integrationslösungen

  • Schnittstellen erfolgreich implementieren

    • Datenströme identifizieren

    • Vorgehensweise zur Implementierung

    • Stolpersteine vermeiden

  • Möglichkeiten der Integration oder Migration von Daten aus verschiedenen Perspektiven (Situations- vs. Ergebnis-Orientierung)

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in DATEV Unternehmen online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. den DATEV-Rechnungswesen-Programmen für selbstbuchende Unternehmen

Wichtiger Hinweis

Die Nutzung von Datei-basierten Schnittstellen im Rechnungswesen sind nicht Bestandteil dieses Seminars. Hierfür empfehlen wir Ihnen das Seminar „ Datei-Schnittstellen zur Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen “.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

