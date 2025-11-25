Wir zeigen Ihnen die Systematik unterschiedlicher Schnittstellen und deren Bedeutung für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. Dazu üben Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls am PC, wie sich Daten aus unterschiedlichen Formaten (z. B. CSV-Dateien) und Datenkategorien in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. den DATEV Rechnungswesenprogrammen für selbstbuchende Unternehmen integrieren lassen und wie Sie unterstützende DATEV-Lösungen und Tools zur Datenintegration nutzen können.

Effiziente Prozesse im Rechnungswesen werden ganz wesentlich davon bestimmt, vorhandene Vorsysteme beim Mandanten oder in Ihrem eigenen Unternehmen zu analysieren und die Daten aus diesen Systemen automatisiert in die laufende Mandantenbuchführung zu übernehmen. Sie lernen, welche Szenarien und Möglichkeiten zur Gestaltung digitaler Prozesse es auf Basis von Datei-Schnittstellen wie DATEV-Format, ASCII-Format (Stamm-/Bewegungsdaten/Inventare), MT940-Format und ASCII-Weiterverarbeitungsdateien gibt.

Bauen Sie mit diesem Seminar konkretes Anwenderwissen auf. Seminarinhalt und Unterlagen helfen Ihnen, sich auf ein strukturiertes Gespräch mit Ihren Mandanten zum Thema Schnittstellen vorzubereiten und anschließend die Prozesse in der Buchführung mit Ihren Mandanten zu optimieren. Selbstverständlich können Sie dieses Wissen auch nutzen, um als selbstbuchendes Unternehmen Ihre eigenen Prozesse zum Thema Schnittstellen zu optimieren.