Datei-Schnittstellen zur Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
- Überblick von dateibasierten Schnittstellen und Aufbau von Basiswissen
- Möglichkeiten der Datenmigration zur Übernahme bzw. Fortführung eines Mandats kennenlernen und konkret anwenden
- Vorteile von Datei-Schnittstellen zur Integration von Daten in der laufenden Auftragsbuchhaltung erkennen und die Integration aus Vorsystemen bei Mandanten üben
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wir zeigen Ihnen die Systematik unterschiedlicher Schnittstellen und deren Bedeutung für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. Dazu üben Sie anhand eines durchgängigen Musterfalls am PC, wie sich Daten aus unterschiedlichen Formaten (z. B. CSV-Dateien) und Datenkategorien in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. den DATEV Rechnungswesenprogrammen für selbstbuchende Unternehmen integrieren lassen und wie Sie unterstützende DATEV-Lösungen und Tools zur Datenintegration nutzen können.
Effiziente Prozesse im Rechnungswesen werden ganz wesentlich davon bestimmt, vorhandene Vorsysteme beim Mandanten oder in Ihrem eigenen Unternehmen zu analysieren und die Daten aus diesen Systemen automatisiert in die laufende Mandantenbuchführung zu übernehmen. Sie lernen, welche Szenarien und Möglichkeiten zur Gestaltung digitaler Prozesse es auf Basis von Datei-Schnittstellen wie DATEV-Format, ASCII-Format (Stamm-/Bewegungsdaten/Inventare), MT940-Format und ASCII-Weiterverarbeitungsdateien gibt.
Bauen Sie mit diesem Seminar konkretes Anwenderwissen auf. Seminarinhalt und Unterlagen helfen Ihnen, sich auf ein strukturiertes Gespräch mit Ihren Mandanten zum Thema Schnittstellen vorzubereiten und anschließend die Prozesse in der Buchführung mit Ihren Mandanten zu optimieren. Selbstverständlich können Sie dieses Wissen auch nutzen, um als selbstbuchendes Unternehmen Ihre eigenen Prozesse zum Thema Schnittstellen zu optimieren.
Themen
-
Kurz-Überblick über die Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen sowie deren Abgrenzung in Datei-Schnittstellen und DATEV-Datenservices
-
Intensive Übungen zu Datei-basierten Schnittstellen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
DATEV-Format
-
ASCII-Format (Stamm-/Bewegungsdaten/Inventare)
-
MT940-Format
-
ASCII-Weiterverarbeitungsdateien
-
Ausblick: DATEV Connect (Anwendungsszenario in Kanzlei)
-
-
Tipps zur Nutzung von Datei-Schnittstellen im Alltag (z. B. Alternativkontenüberleitung)
-
Unterstützende DATEV-Lösungen und Tools zur Integration von Daten
-
Tools zur Konvertierung, Datenübernahme, Belegverknüpfung (EBS-Konvertierung)
-
Integrationslösungen (ISWL RechImport)
-
-
Schnittstellen erfolgreich implementieren
-
Datenströme identifizieren
-
Vorgehensweise zur Implementierung
-
Stolpersteine vermeiden
-
-
Möglichkeiten der Integration oder Migration von Daten aus verschiedenen Perspektiven (Situations- vs. Ergebnis-Orientierung)
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. DATEV Rechnungswesenprogrammen für selbstbuchende Unternehmen
Wichtiger Hinweis
Die Nutzung von DATEV Cloud-Services im Rechnungswesen sind nicht Bestandteil dieses Seminars. Hierfür empfehlen wir Ihnen das Seminar „ DATEV Cloud-Services: Datenservice Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen“.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
