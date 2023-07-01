Digitaler Datenaustausch

In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, weshalb Schnittstellen für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen von zentraler Bedeutung sind. Sie lernen strukturiert die wichtigsten Schnittstellen zu den DATEV Buchführungsprogrammen kennen und können im Anschluss bestehende Rechnungswesenprozesse analysieren.

Schnittstellen zwischen den DV-Systemen in Unternehmen und den DATEV-Buchführungsprogammen sind die Scharniere durchgängig digitaler Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. In diesem Lernvideo geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Schnittstellen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Digitalisierung von Buchführungsprozessen. Wir stellen Ihnen ausführlich Cloud- und On-Premise-Schnittstellen sowie DATEV-Partnerlösungen aus dem DATEV-Marktplatz vor. Lernen Sie die Voraussetzungen für effizientes digitales Arbeiten kennen. Mit wenig Aufwand lassen sich digitale Belege über DATEV Unternehmen online in die DATEV Rechnungswesen-Software übernehmen.