Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen
- Kennenlernen wichtiger DATEV-Schnittstellen
- Übernahme von Daten aus Vorsystemen
- Effiziente Nutzung digitaler Daten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, weshalb Schnittstellen für durchgängig digitale Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen von zentraler Bedeutung sind. Sie lernen strukturiert die wichtigsten Schnittstellen zu den DATEV Buchführungsprogrammen kennen und können im Anschluss bestehende Rechnungswesenprozesse analysieren.
Schnittstellen zwischen den DV-Systemen in Unternehmen und den DATEV-Buchführungsprogammen sind die Scharniere durchgängig digitaler Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen. In diesem Lernvideo geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick über die wichtigsten Schnittstellen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Digitalisierung von Buchführungsprozessen. Wir stellen Ihnen ausführlich Cloud- und On-Premise-Schnittstellen sowie DATEV-Partnerlösungen aus dem DATEV-Marktplatz vor. Lernen Sie die Voraussetzungen für effizientes digitales Arbeiten kennen. Mit wenig Aufwand lassen sich digitale Belege über DATEV Unternehmen online in die DATEV Rechnungswesen-Software übernehmen.
Themen
-
Digitaler Datenaustausch
-
Überblick
-
GoBD
-
Schnittstellenpartner
-
-
Basiswissen für Schnittstellen
-
Schnittstellenüberblick nach Datentypen
-
Schnittstellenüberblick nach Umgebung
-
Schnittstellenüberblick nach Art des Datenaustauschs
-
-
Cloud-Schnittstellen
-
DATEV-Datenservices
-
DATEV Zahlungsdatenservices
-
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen
-
XML-Schnittstelle online
-
Zusammenfassung / Ausblick
-
-
On-Premise-Schnittstellen
-
DATEVconnect
-
DATEV-Format
-
ASCII-Format
-
MT940-Format
-
-
Effizientes digitales Arbeiten
-
Bestellung und Einrichtung DATEV-Datenservices
-
Verknüpfung von Buchungssatz und Beleg
-
DATEV-Format
-
ASCII-Format
-
Festschreibung
-
Ergänzende Lösungen
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in Kanzleien
-
Anwenderinnen und Anwender von Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Unternehmen
