Seminarpaket: Der Online-Handel in der Praxis (Module 1-4)

Bauen Sie Kompetenz im Online-Handel auf! Erfahren Sie alles Wichtige über Geschäftsprozesse und Besonderheiten bei Waren- und Geldfluss.
  • Systemlandschaft und Datenströme (Modul 1 und 2)
  • Organisatorische und steuerliche Besonderheiten im Online-Handel (Modul 3)
  • Buchen von Geschäftsvorfällen im DATEV-Rechnungswesen (Modul 4)
Fachwirt
Online-Seminar (Vortrag)
Aufbau von Fachkompetenz
2 Tage

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminarpaket zum Online-Handel erfahren Sie in vier Modulen, welche Besonderheiten bei den Buchführungsprozessen und der Zusammenarbeit mit Vorsystemen zu beachten sind. Dabei werden alle Aspekte abgebildet, angefangen bei der Systemlandschaft und den Datenströmen, über organisatorische und steuerliche Fragen bis hin zum Buchen von Geschäftsvorfällen.

Sie erhalten einen Überblick über die Systemlandschaft und die Grundlagen des Online-Handels aus dem Blickwinkel der Finanzbuchführung. Sie lernen Lösungen kennen, um Rechnungs- und Zahlungsdaten miteinander zur verbinden, dadurch die Datenverarbeitung zu optimieren mit dem Ziel, den Erfassungsaufwand in der Buchführung zu minimieren (Module 1 und 2). Ein weiterer Schwerpunkt sind die organisatorischen und steuerlichen Besonderheiten, die beim Online-Handel zu berücksichtigen sind und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können (Modul 3). Am Ende, im letzten Modul, lernen Sie die Buchführungsprozesse im Online-Handel und die Auswirkungen auf die Bearbeitung in DATEV Rechnungswesen kennen.

Themen

  • Online-Handel in der Praxis – Systemlandschaft und Datenströme (Modul 1)

  • Online-Handel in der Praxis – Systemlandschaft und Datenströme (Modul 2)

  • Online-Handel in der Praxis – organisatorische und steuerliche Besonderheiten (Modul 3)

  • Online-Handel in der Praxis – Buchen von Geschäftsvorfällen im DATEV-Rechnungswesen (Modul 4)

Termine

Modul 1

  • 03.11.2025 09:00 - 11:00 Uhr
  • 02.03.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 16.06.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 31.08.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 09.11.2026 09:00 - 11:00 Uhr

Modul 2:

  • 10.11.2025 09:00 - 11:00 Uhr
  • 09.03.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 23.06.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 07.09.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 16.11.2026 09:00 - 11:00 Uhr

Modul 3:

  • 17.11.2025 09:00 - 12:00 Uhr
  • 16.03.2026 09:00 - 12:00 Uhr
  • 30.06.2026 09:00 - 12:00 Uhr
  • 14.09.2026 09:00 - 12:00 Uhr
  • 23.11.2026 09:00 - 12:00 Uhr

Modul 4:

  • 24.11.2025 09:00 - 11:00 Uhr
  • 23.03.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 07.07.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 21.09.2026 09:00 - 11:00 Uhr
  • 30.11.2026 09:00 - 11:00 Uhr
Teilnehmerkreis

Steuerkanzleien und Unternehmen

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Christoph Schmidt

Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Martina Ludwig

Martina Ludwig

Organisationsberaterin bei DATEV

Beratung für mittelständische Unternehmen (KMU) und Großkunden im Bereich Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Digitalisierung mit Unternehmen online; Konzeptionsberatung; Geschäftsprozessanalyse

