Seminarpaket: Der Online-Handel in der Praxis (Module 1-4)

In diesem Seminarpaket zum Online-Handel erfahren Sie in vier Modulen, welche Besonderheiten bei den Buchführungsprozessen und der Zusammenarbeit mit Vorsystemen zu beachten sind. Dabei werden alle Aspekte abgebildet, angefangen bei der Systemlandschaft und den Datenströmen, über organisatorische und steuerliche Fragen bis hin zum Buchen von Geschäftsvorfällen.

Sie erhalten einen Überblick über die Systemlandschaft und die Grundlagen des Online-Handels aus dem Blickwinkel der Finanzbuchführung. Sie lernen Lösungen kennen, um Rechnungs- und Zahlungsdaten miteinander zur verbinden, dadurch die Datenverarbeitung zu optimieren mit dem Ziel, den Erfassungsaufwand in der Buchführung zu minimieren (Module 1 und 2). Ein weiterer Schwerpunkt sind die organisatorischen und steuerlichen Besonderheiten, die beim Online-Handel zu berücksichtigen sind und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können (Modul 3). Am Ende, im letzten Modul, lernen Sie die Buchführungsprozesse im Online-Handel und die Auswirkungen auf die Bearbeitung in DATEV Rechnungswesen kennen.