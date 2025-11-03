Seminarpaket: Der Online-Handel in der Praxis (Module 1-4)
- Systemlandschaft und Datenströme (Modul 1 und 2)
- Organisatorische und steuerliche Besonderheiten im Online-Handel (Modul 3)
- Buchen von Geschäftsvorfällen im DATEV-Rechnungswesen (Modul 4)
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminarpaket zum Online-Handel erfahren Sie in vier Modulen, welche Besonderheiten bei den Buchführungsprozessen und der Zusammenarbeit mit Vorsystemen zu beachten sind. Dabei werden alle Aspekte abgebildet, angefangen bei der Systemlandschaft und den Datenströmen, über organisatorische und steuerliche Fragen bis hin zum Buchen von Geschäftsvorfällen.
Sie erhalten einen Überblick über die Systemlandschaft und die Grundlagen des Online-Handels aus dem Blickwinkel der Finanzbuchführung. Sie lernen Lösungen kennen, um Rechnungs- und Zahlungsdaten miteinander zur verbinden, dadurch die Datenverarbeitung zu optimieren mit dem Ziel, den Erfassungsaufwand in der Buchführung zu minimieren (Module 1 und 2). Ein weiterer Schwerpunkt sind die organisatorischen und steuerlichen Besonderheiten, die beim Online-Handel zu berücksichtigen sind und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können (Modul 3). Am Ende, im letzten Modul, lernen Sie die Buchführungsprozesse im Online-Handel und die Auswirkungen auf die Bearbeitung in DATEV Rechnungswesen kennen.
Themen
-
Online-Handel in der Praxis – Systemlandschaft und Datenströme (Modul 1)
-
Online-Handel in der Praxis – Systemlandschaft und Datenströme (Modul 2)
-
Online-Handel in der Praxis – organisatorische und steuerliche Besonderheiten (Modul 3)
-
Online-Handel in der Praxis – Buchen von Geschäftsvorfällen im DATEV-Rechnungswesen (Modul 4)
Termine
Modul 1
- 03.11.2025 09:00 - 11:00 Uhr
- 02.03.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 16.06.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 31.08.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 09.11.2026 09:00 - 11:00 Uhr
Modul 2:
- 10.11.2025 09:00 - 11:00 Uhr
- 09.03.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 23.06.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 07.09.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 16.11.2026 09:00 - 11:00 Uhr
Modul 3:
- 17.11.2025 09:00 - 12:00 Uhr
- 16.03.2026 09:00 - 12:00 Uhr
- 30.06.2026 09:00 - 12:00 Uhr
- 14.09.2026 09:00 - 12:00 Uhr
- 23.11.2026 09:00 - 12:00 Uhr
Modul 4:
- 24.11.2025 09:00 - 11:00 Uhr
- 23.03.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 07.07.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 21.09.2026 09:00 - 11:00 Uhr
- 30.11.2026 09:00 - 11:00 Uhr
Details
Teilnehmerkreis
Steuerkanzleien und Unternehmen
Referierende
Christoph Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
Martina Ludwig
Organisationsberaterin bei DATEV
Beratung für mittelständische Unternehmen (KMU) und Großkunden im Bereich Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Digitalisierung mit Unternehmen online; Konzeptionsberatung; Geschäftsprozessanalyse