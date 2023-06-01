DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal - Automatisierung kaufm. Geschäftsprozesse
- DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal einrichten
- PayPal-Kontoumsätze automatisiert buchen
- Der Geschäftsprozess mit PayPal
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, welche vorbereitenden Tätigkeiten für die Nutzung des DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal wichtig sind und kennen die Geschäftsprozesse im täglichen Arbeiten mit dem Zahlungsdatenservice.
Mit dem DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal buchen Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen die PayPal-Kontoumsätze automatisiert. Wir zeigen Ihnen die Abläufe beim automatisierten Buchen mit PayPal und geben Ihnen Hinweise zur Anbindung von Vorsystemen. Wir erläutern Ihnen die verschiedenen Zuordnungskriterien wie Auftragsnummer/Order-ID, Transaktionsnummer oder Rechnungsnummer. Sie lernen, welche Arbeitsschritte im PayPal-Portal und in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen notwendig sind und wie Sie der Zahlungsdatenservice für PayPal im täglichen Arbeiten unterstützt. Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie Sie die automatisierte Verarbeitung von Buchungen mit der Lerndatei für PayPal verbessern.
Themen
-
Darstellung eines Geschäftsprozesses mit PayPal
-
von der Bestellung bis zum offenen Posten (Rechnungsdaten)
-
von der Bezahlung über PayPal bis zum Ausgleich eines offenen Postens (Zahlungsdaten)
-
Buchungslogik für PayPal in Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
-
-
Voraussetzungen
-
im DATEV-Umfeld
-
im PayPal-Portal
-
-
Administration und Einrichtung
-
Freigabeprozess in Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
-
Freigabeprozess im PayPal-Portal
-
-
Laufende Bearbeitung und Optimierung
-
Übernahme aus dem Buchungsvorschlag
-
Erstellen einer Lerndatei für PayPal
-
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzlei und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
PayPal Businesskonto
-
Nutzung der Dienstleistungen für das DATEV-Rechenzentrum
(Die Voraussetzungen von DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal werden im Rahmen des Lernvideos erläutert.)
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Marvin Flockenhaus
Bachelor of Arts, Mitarbeiter der DATEV eG
Beratung Rechnungswesenprozesse
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.