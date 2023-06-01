Sie lernen, welche vorbereitenden Tätigkeiten für die Nutzung des DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal wichtig sind und kennen die Geschäftsprozesse im täglichen Arbeiten mit dem Zahlungsdatenservice.

Mit dem DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal buchen Sie in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen die PayPal-Kontoumsätze automatisiert. Wir zeigen Ihnen die Abläufe beim automatisierten Buchen mit PayPal und geben Ihnen Hinweise zur Anbindung von Vorsystemen. Wir erläutern Ihnen die verschiedenen Zuordnungskriterien wie Auftragsnummer/Order-ID, Transaktionsnummer oder Rechnungsnummer. Sie lernen, welche Arbeitsschritte im PayPal-Portal und in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen notwendig sind und wie Sie der Zahlungsdatenservice für PayPal im täglichen Arbeiten unterstützt. Zusätzlich zeigen wir Ihnen, wie Sie die automatisierte Verarbeitung von Buchungen mit der Lerndatei für PayPal verbessern.