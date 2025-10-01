Lernvideopaket: Zahlungsvorschlag im DATEV Rechnungswesen-Programm
- Erstellen von Zahlungsvorschlägen auf Basis von Buchungsinformationen
- Zahlungsaufträge an Banken übermitteln
- Programmeinstellungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Lernvideopaket erhalten Sie einen Überblick über die praktische Abwicklung von Zahlungen anhand der Buchungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm und erfahren, welche Einstellungen es gibt, um die Nutzung der Funktion an Ihre betrieblichen Abläufe individuell anzupassen.
Im Modul 1 behandeln wir am Beispiel des Unternehmens Muster GmbH die Vorbereitung, Prüfung und Ausführung von Zahlungen anhand der Buchungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm.
Im Modul 2 erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Einstellungen, die Sie für die erstmalige Nutzung oder Anpassung der Funktion benötigen. Danach sind Sie in der Lage, die Funktion sicher und effizient zu nutzen und kennen die Auswirkungen der vielfältigen Einstellungen im Programm.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Rechnungen (Offene Posten) zum Zahlen auswählen
-
Zahlungen prüfen und Bearbeiten
-
Zahlungsaufträge an Banken weiterleiten
-
Übertragungswege für Zahlungen
-
Überblick: Lastschrifteinzüge für Kundenforderungen
-
Einstellungen festlegen
-
Skontofristen
-
Fälligkeitsermittlung
-
Gestaltung von Zahlungsavis
-
Tipps zum Start
Details
Teilnehmerkreis
-
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.