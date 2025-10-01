Art.-Nr. 77992 | Lernvideo (Vortrag)

Lernvideopaket: Zahlungsvorschlag im DATEV Rechnungswesen-Programm

Lernvideopaket zum Zahlungsvorschlag im DATEV-Rechnungswesen-Programm: Zahlungen erstellen, Grundeinstellungen und Einrichtung.
  • Erstellen von Zahlungsvorschlägen auf Basis von Buchungsinformationen
  • Zahlungsaufträge an Banken übermitteln
  • Programmeinstellungen
Einmalig
185,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 4 Std.
Stand 10/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In unserem Lernvideopaket erhalten Sie einen Überblick über die praktische Abwicklung von Zahlungen anhand der Buchungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm und erfahren, welche Einstellungen es gibt, um die Nutzung der Funktion an Ihre betrieblichen Abläufe individuell anzupassen.

Im Modul 1 behandeln wir am Beispiel des Unternehmens Muster GmbH die Vorbereitung, Prüfung und Ausführung von Zahlungen anhand der Buchungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Im Modul 2 erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Einstellungen, die Sie für die erstmalige Nutzung oder Anpassung der Funktion benötigen. Danach sind Sie in der Lage, die Funktion sicher und effizient zu nutzen und kennen die Auswirkungen der vielfältigen Einstellungen im Programm.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Rechnungen (Offene Posten) zum Zahlen auswählen

  • Zahlungen prüfen und Bearbeiten

  • Zahlungsaufträge an Banken weiterleiten

  • Übertragungswege für Zahlungen

  • Überblick: Lastschrifteinzüge für Kundenforderungen

  • Einstellungen festlegen

  • Skontofristen

  • Fälligkeitsermittlung

  • Gestaltung von Zahlungsavis

  • Tipps zum Start

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  • Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Christian Wielgoss

Christian Wielgoß

Steuerfachangestellter

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

