In unserem Lernvideopaket erhalten Sie einen Überblick über die praktische Abwicklung von Zahlungen anhand der Buchungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm und erfahren, welche Einstellungen es gibt, um die Nutzung der Funktion an Ihre betrieblichen Abläufe individuell anzupassen.

Im Modul 1 behandeln wir am Beispiel des Unternehmens Muster GmbH die Vorbereitung, Prüfung und Ausführung von Zahlungen anhand der Buchungen im DATEV-Rechnungswesen-Programm.

Im Modul 2 erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Einstellungen, die Sie für die erstmalige Nutzung oder Anpassung der Funktion benötigen. Danach sind Sie in der Lage, die Funktion sicher und effizient zu nutzen und kennen die Auswirkungen der vielfältigen Einstellungen im Programm.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.