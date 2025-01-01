Elektronische Bankumsätze mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen verarbeiten
- Datenquellen einrichten
- Elektronische Bankkontenumsätze und Kassenumsätze buchen
- Arbeitsabläufe effizient gestalten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Rationalisieren Sie die Erfassung der Bank- und Kassenbelege! In diesem Seminar machen wir Sie mit dem Buchen elektronischer Bankkontenumsätze und Kassenumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut.
Sie erfahren, wie die Datenquellen eingebunden werden und wie Sie Ihren gesamten digitalen Arbeitsablauf sinnvoll gestalten können. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen. Zudem zeigen wir Ihnen anhand von unterschiedlichen Zahlungsvorgängen viele Tipps und Extras, um Ihre Bank und Kasse rationell und routiniert erfassen zu können.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, selbst Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei bzw. Ihr Unternehmen zu übertragen. Sie können Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Austausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.
Bitte beachten Sie: Informationen zur Einrichtung von den Datenservices Rechnungswesen (PayPal, Amazon, Rechnungsdatenservice 2.0) sind in der Seminarunterlage enthalten, werden aber im Seminar nicht explizit besprochen. Wir empfehlen Ihnen hierfür das Seminar „DATEV Cloud-Services: Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen“ (Art.-Nr. 78480).
Themen
-
Abholen der elektronischen Bankkontoumsatzinformationen und Kassenbelege
-
Einrichtung der Stammdaten und Arbeitsabläufe; Einrichtung der RZ-Bankinfo
-
Bearbeitung der Buchungsvorschläge
-
Grundeinstellungen Lerndatei
-
Erfassung der Lerndateieinträge für die Optimierung der Buchungsvorschläge
-
Elektronische Kassenumsätze buchen
Details
Teilnehmerkreis
-
Anwender der DATEV-Programme Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Umfangreiche Programmkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (FIBU-Teil)/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.