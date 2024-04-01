Art.-Nr. 77883 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Unternehmen online - Zahlungen abwickeln u. Belege buchen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Optimieren Sie den Belegfluss zwischen Ihren Mandanten und Ihrer Kanzlei
  • Digitalisierung von Belegen
  • Buchen digitaler Belege in Kanzlei-Rechnungswesen
  • Zahlungen abwickeln mit Unternehmen online
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 04/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In diesem Lernvideo vermitteln wir Ihnen, wie Sie digitale Belege mithilfe der neuen Bearbeitungsformen in DATEV Unternehmen online erfassen, bezahlen und buchen. In DATEV Unternehmen online stehen Ihnen die neuen Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“ zur Verfügung. Lernen Sie diese Formen zur Erfassung und Zahlung von Belegen kennen. Erfahren Sie darüber hinaus, wie Sie die digitalen Belege bzw. Buchungsvorschläge in Kanzlei-Rechnungswesen buchen.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Zahlen vom Belegbild in der Bearbeitungsform „Standard“

  • Erweiterter Zahlungsprozess in der Bearbeitungsform „Erweitert“

  • Buchen der digitalen Belege bzw. der Buchungsvorschläge in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Details

Teilnehmerkreis

Kanzleimitarbeiter und -inhaber

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse in DATEV Unternehmen online und Kenntnisse im Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Aileen Nisanci

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

