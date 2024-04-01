DATEV Unternehmen online - Zahlungen abwickeln u. Belege buchen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Digitalisierung von Belegen
- Buchen digitaler Belege in Kanzlei-Rechnungswesen
- Zahlungen abwickeln mit Unternehmen online
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo vermitteln wir Ihnen, wie Sie digitale Belege mithilfe der neuen Bearbeitungsformen in DATEV Unternehmen online erfassen, bezahlen und buchen. In DATEV Unternehmen online stehen Ihnen die neuen Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“ zur Verfügung. Lernen Sie diese Formen zur Erfassung und Zahlung von Belegen kennen. Erfahren Sie darüber hinaus, wie Sie die digitalen Belege bzw. Buchungsvorschläge in Kanzlei-Rechnungswesen buchen.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Zahlen vom Belegbild in der Bearbeitungsform „Standard“
-
Erweiterter Zahlungsprozess in der Bearbeitungsform „Erweitert“
-
Buchen der digitalen Belege bzw. der Buchungsvorschläge in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiter und -inhaber
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in DATEV Unternehmen online und Kenntnisse im Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Aileen Nisanci
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.