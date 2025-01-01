Elektronische Bankumsätze mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen verarbeiten
- Datenquellen einrichten
- Elektronische Bankkontenumsätze und Kassenumsätze buchen
- Arbeitsabläufe effizient gestalten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Rationalisieren Sie die Erfassung der Bank- und Kassenbelege! In diesem Seminar machen wir Sie mit dem Buchen elektronischer Bankkontenumsätze und Kassenumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut.
Sie erfahren, wie die Datenquellen eingebunden werden und wie Sie Ihren gesamten digitalen Arbeitsablauf sinnvoll gestalten können. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen. Zudem zeigen wir Ihnen anhand von unterschiedlichen Zahlungsvorgängen viele Tipps und Extras, um Ihre Bank und Kasse rationell und routiniert erfassen zu können.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, selbst Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei bzw. Ihr Unternehmen zu übertragen. Sie können Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Austausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.
Bitte beachten Sie: Informationen zur Einrichtung von den Datenservices Rechnungswesen (PayPal, Amazon, Rechnungsdatenservice 2.0) sind in der Seminarunterlage enthalten, werden aber im Seminar nicht explizit besprochen. Wir empfehlen Ihnen hierfür das Seminar „DATEV Cloud-Services: Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen“ (Art.-Nr. 78480).
Themen
-
Abholen der elektronischen Bankkontoumsatzinformationen und Kassenbelege
-
Einrichtung der Stammdaten und Arbeitsabläufe; Einrichtung der RZ-Bankinfo
-
Bearbeitung der Buchungsvorschläge
-
Grundeinstellungen Lerndatei
-
Erfassung der Lerndateieinträge für die Optimierung der Buchungsvorschläge
-
Elektronische Kassenumsätze buchen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender der DATEV-Programme Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Umfangreiche Programmkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (FIBU-Teil)/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.