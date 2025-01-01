Art.-Nr. 70318 |
Elektronische Bankumsätze mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen verarbeiten

Machen Sie sich mit dem Einlesen elektronischer Belege vertraut und erfahren Sie, wie diese zu Buchungsvorschlägen weiterverarbeitet werden.
  • Datenquellen einrichten
  • Elektronische Bankkontenumsätze und Kassenumsätze buchen
  • Arbeitsabläufe effizient gestalten
Einmalig
133,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Rationalisieren Sie die Erfassung der Bank- und Kassenbelege! In diesem Seminar machen wir Sie mit dem Buchen elektronischer Bankkontenumsätze und Kassenumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut.

Sie erfahren, wie die Datenquellen eingebunden werden und wie Sie Ihren gesamten digitalen Arbeitsablauf sinnvoll gestalten können. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen. Zudem zeigen wir Ihnen anhand von unterschiedlichen Zahlungsvorgängen viele Tipps und Extras, um Ihre Bank und Kasse rationell und routiniert erfassen zu können.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, selbst Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei bzw. Ihr Unternehmen zu übertragen. Sie können Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Austausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.

Bitte beachten Sie: Informationen zur Einrichtung von den Datenservices Rechnungswesen (PayPal, Amazon, Rechnungsdatenservice 2.0) sind in der Seminarunterlage enthalten, werden aber im Seminar nicht explizit besprochen. Wir empfehlen Ihnen hierfür das Seminar „DATEV Cloud-Services: Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen“ (Art.-Nr. 78480).

Themen

  • Abholen der elektronischen Bankkontoumsatzinformationen und Kassenbelege

  • Einrichtung der Stammdaten und Arbeitsabläufe; Einrichtung der RZ-Bankinfo

  • Bearbeitung der Buchungsvorschläge

  • Grundeinstellungen Lerndatei

  • Erfassung der Lerndateieinträge für die Optimierung der Buchungsvorschläge

  • Elektronische Kassenumsätze buchen

Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender der DATEV-Programme Kanzlei-Rechnungswesen oder Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Umfangreiche Programmkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (FIBU-Teil)/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

