Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Rationalisieren Sie die Erfassung der Bank- und Kassenbelege! In diesem Seminar machen wir Sie mit dem Buchen elektronischer Bankkontenumsätze und Kassenumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen/Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen vertraut.

Sie erfahren, wie die Datenquellen eingebunden werden und wie Sie Ihren gesamten digitalen Arbeitsablauf sinnvoll gestalten können. Sie bearbeiten einen durchgängigen Musterfall am PC, um einen unmittelbaren Praxisbezug herzustellen. Zudem zeigen wir Ihnen anhand von unterschiedlichen Zahlungsvorgängen viele Tipps und Extras, um Ihre Bank und Kasse rationell und routiniert erfassen zu können.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, selbst Lösungsansätze für die Praxis zu erarbeiten und auf Ihre Kanzlei bzw. Ihr Unternehmen zu übertragen. Sie können Ihre individuellen Erfahrungen einbringen und im Austausch mit anderen Teilnehmern neue Ansätze finden.

Bitte beachten Sie: Informationen zur Einrichtung von den Datenservices Rechnungswesen (PayPal, Amazon, Rechnungsdatenservice 2.0) sind in der Seminarunterlage enthalten, werden aber im Seminar nicht explizit besprochen. Wir empfehlen Ihnen hierfür das Seminar „DATEV Cloud-Services: Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen“ (Art.-Nr. 78480).