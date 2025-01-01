Art.-Nr. 91000 | Software

DATEV Buchungsdatenservice

  • Daten sicher und virengeprüft von Softwarelösungen zu DATEV übertragen
  • Buchungssätze, Stammdaten und Belegbilder übertragen
  • Sofort komplette Buchungssätze für die Kanzlei bereitstellen

Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Buchungsdatenservice als Kanzlei bestellen und einrichten https://www.datev.de/hilfe/1037208.

Monatlich
ab 1,33 €
Preis- und Lieferinformationen
Inhalte

Beschreibung

Mit dem Buchungsdatenservice können Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen über die DATEV-Cloud an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.

Buchungs- und Stammdaten aus der Softwarelösung werden virengeprüft und sicher an die DATEV-Cloud übergeben und können in Form von kompletten Buchungssätzen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Die Belegbilder werden dabei in Belege online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) abgelegt und sind automatisch mit dem Buchungssatz verknüpft.

Folgende Buchungs- und Stammdaten können übergeben werden:

  • Buchungen
  • wiederkehrende Buchungen
  • Buchungstextkonstanten
  • Kontennotizen
  • Kontobeschriftungen
  • Textschlüssel
  • Zahlungsbedingungen
  • diverse Adressen
  • Debitoren-/ Kreditorenstammdaten
  • Buchungssätze bzw. Filialen für die Anlagenbuchführung

Die zu übertragenen Daten können sich je nach Softwarelösung unterscheiden.

Preise

