Mit dem Buchungsdatenservice können Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen über die DATEV-Cloud an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.

Buchungs- und Stammdaten aus der Softwarelösung werden virengeprüft und sicher an die DATEV-Cloud übergeben und können in Form von kompletten Buchungssätzen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Die Belegbilder werden dabei in Belege online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) abgelegt und sind automatisch mit dem Buchungssatz verknüpft.

Folgende Buchungs- und Stammdaten können übergeben werden:

Buchungen

wiederkehrende Buchungen

Buchungstextkonstanten

Kontennotizen

Kontobeschriftungen

Textschlüssel

Zahlungsbedingungen

diverse Adressen

Debitoren-/ Kreditorenstammdaten

Buchungssätze bzw. Filialen für die Anlagenbuchführung

Die zu übertragenen Daten können sich je nach Softwarelösung unterscheiden.