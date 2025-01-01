DATEV Buchungsdatenservice
- Daten sicher und virengeprüft von Softwarelösungen zu DATEV übertragen
- Buchungssätze, Stammdaten und Belegbilder übertragen
- Sofort komplette Buchungssätze für die Kanzlei bereitstellen
Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Buchungsdatenservice als Kanzlei bestellen und einrichten https://www.datev.de/hilfe/1037208.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Buchungsdatenservice können Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder komfortabel von Softwarelösungen über die DATEV-Cloud an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen übertragen werden.
Buchungs- und Stammdaten aus der Softwarelösung werden virengeprüft und sicher an die DATEV-Cloud übergeben und können in Form von kompletten Buchungssätzen im DATEV-Rechnungswesen-Programm abgerufen werden. Die Belegbilder werden dabei in Belege online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) abgelegt und sind automatisch mit dem Buchungssatz verknüpft.
Folgende Buchungs- und Stammdaten können übergeben werden:
- Buchungen
- wiederkehrende Buchungen
- Buchungstextkonstanten
- Kontennotizen
- Kontobeschriftungen
- Textschlüssel
- Zahlungsbedingungen
- diverse Adressen
- Debitoren-/ Kreditorenstammdaten
- Buchungssätze bzw. Filialen für die Anlagenbuchführung
Die zu übertragenen Daten können sich je nach Softwarelösung unterscheiden.
Weitere Informationen
Preise
