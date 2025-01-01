Mit dem Zahlungsdatenservice für PayPal können Sie Umsätze des Zahlungsdienstleisters PayPal schnell und einfach in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen.

Das PayPal-Konto kann ähnlich einem Bankkonto angelegt und mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht werden. Die Daten werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem PayPal-Ratgeber.

Bitte beachten Sie:

Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für PayPal wird ein DATEV-Rechnungswesen-Programm (DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen oder Rechnungswesen kommunal) benötigt.

Tipp: Verfahrensdokumentation Denken Sie daran, die Schnittstellen in Ihre Prozessbeschreibungen aufzunehmen. Wir unterstützen Sie beim Erstellen von Verfahrensdokumentationen zu den Themen Belegablage, ersetzendes Scannen und PayPal.