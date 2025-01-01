Art.-Nr. 20494 | Software

DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal

  • Komfortable Übernahme der PayPal-Zahlungsdaten analog zum elektronischen Bankbuchen
  • Zuordnung der Zahlungsdaten zu den offenen Posten
  • Automatisches Buchen von wiederkehrenden Geschäftsvorfällen
Monatlich
ab 1,33 €
Preis- und Lieferinformationen

Hinweis

Der Zahlungsdatenservice für PayPal kann nicht im DATEV-Shop bestellt werden. Das PayPal-Konto wird im DATEV-Rechnungswesen-Programm angelegt: unter Stammdaten | Zahlungsdienstleister.

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Zahlungsdatenservice für PayPal können Sie Umsätze des Zahlungsdienstleisters PayPal schnell und einfach in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen.

Das PayPal-Konto kann ähnlich einem Bankkonto angelegt und mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht werden. Die Daten werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem PayPal-Ratgeber.

Bitte beachten Sie:

Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für PayPal wird ein DATEV-Rechnungswesen-Programm (DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen oder Rechnungswesen kommunal) benötigt.

Tipp: Verfahrensdokumentation Denken Sie daran, die Schnittstellen in Ihre Prozessbeschreibungen aufzunehmen. Wir unterstützen Sie beim Erstellen von Verfahrensdokumentationen zu den Themen Belegablage, ersetzendes Scannen und PayPal.

Leistungen

  • Tägliche Bereitstellung der PayPal-Transaktionen in der DATEV-Cloud

  • Effiziente Verarbeitung der PayPal-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen

  • PayPal-Umsätze werden 14 Jahre lang sicher in der DATEV-Cloud archiviert

  • PayPal-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt

  • OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (z. B. Order-ID)

  • Unterstützung beim Buchen von PayPal-Fremdwährungsumsätzen

  • Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für PayPal

  • Automatisches Buchen von Anzahlungen möglich, wenn keine Rechnung gefunden wurde oder die zugehörige Rechnung in der nächsten Periode liegt

Preise

Wissen & Weiterbildung

