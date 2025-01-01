DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen – Einrichtung und digitale Belege übernehmen https://www.datev.de/hilfe/1000731.
Inhalte
Beschreibung
Der DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen ist eine Schnittstelle für den Austausch von digitalen Belegen zwischen ausgewählten ERP-Cloud-Lösungen und DATEV Belege online (DATEV-Cloud-Service zu DATEV Unternehmen online). Der Austausch funktioniert sowohl mit Belegen, die Sie mit einer Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners gescannt haben, als auch mit Belegen, die in der DATEV-Marktplatz-Partnerlösung bereits digital vorliegen.
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen ist kostenlos. Um diesen DATEV-Datenservice nutzen zu können, benötigen Sie neben der entsprechenden Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners noch Folgendes:
-
DATEV SmartLogin zur sicheren Authentifizierung (kostenlos)
-
einen Vertrag zu DATEV Unternehmen online (kostenpflichtig)
-
einen Bestand in DATEV Belege online (kostenpflichtig)
Leistungen
-
Digitale Belege ohne Medienbruch direkt aus der Softwarelösung an DATEV Belege online (DATEV-Cloud-Service zu DATEV Unternehmen online) übermitteln
-
Daten sicher und virengeprüft in die DATEV-Cloud übertragen
Weitere Informationen
Preise
