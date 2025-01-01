Art.-Nr. 92902 | Software

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen

Digitalisierte Belege aus Software-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern direkt an DATEV Belege online (DATEV-Cloud-Service zu DATEV Unternehmen online) weitergeben

Hinweis: Diesen Datenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr erfahren Sie unter DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen – Einrichtung und digitale Belege übernehmen https://www.datev.de/hilfe/1000731.

Preis- und Lieferinformationen
Inhalte

Beschreibung

Der DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen ist eine Schnittstelle für den Austausch von digitalen Belegen zwischen ausgewählten ERP-Cloud-Lösungen und DATEV Belege online (DATEV-Cloud-Service zu DATEV Unternehmen online). Der Austausch funktioniert sowohl mit Belegen, die Sie mit einer Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners gescannt haben, als auch mit Belegen, die in der DATEV-Marktplatz-Partnerlösung bereits digital vorliegen.

DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen ist kostenlos. Um diesen DATEV-Datenservice nutzen zu können, benötigen Sie neben der entsprechenden Lösung eines DATEV-Marktplatz Partners noch Folgendes:

  • DATEV SmartLogin zur sicheren Authentifizierung (kostenlos)

  • einen Vertrag zu DATEV Unternehmen online (kostenpflichtig)

  • einen Bestand in DATEV Belege online (kostenpflichtig)

Leistungen

  • Digitale Belege ohne Medienbruch direkt aus der Softwarelösung an DATEV Belege online (DATEV-Cloud-Service zu DATEV Unternehmen online) übermitteln

  • Daten sicher und virengeprüft in die DATEV-Cloud übertragen

Preise

Wissen & Weiterbildung

Veranstaltungen | Art.-Nr. 78532

DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft