Mit DATEV Unternehmen online erfassen Ihre Mandanten die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter und stellen sie Ihnen direkt online zur Verfügung.

Screenshot - Lohn Vorerfassung online

Bewegungsdaten erfassen

In Lohn Vorerfassung online kann Ihr Mandant die Bewegungsdaten seiner Mitarbeiter erfassen, z. B. Arbeitsstunden oder Sonderzahlungen.

Sie können die erfassten Daten aus der DATEV-Cloud in Ihr Lohn-Programm übernehmen.

Screenshot - Lohn Vorerfassung online

Arbeitsstunden erfassen

Ihr Mandant kann über diese Eingabemaske die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter erfassen.

Screenshot - Lohn Vorerfassung online

Bewegungsdaten Kalendarium

Im Kalendarium erfasst Ihr Mandant für seine Mitarbeiter die Arbeitsstunden pro Kalendertag.

Weiterbearbeiten im DATEV-Lohnprogramm

Die vom Mandanten vorerfassten Stamm- und Bewegungsdaten können Sie in Ihr Lohn-Programm importieren.

Vorerfasste Lohndaten übernehmen

Über Datenübernahme holen Sie die vorerfassten Daten in Ihr Lohnprogramm.