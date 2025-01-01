Mit DATEV Unternehmen online erfassen Ihre Mandanten die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter und stellen sie Ihnen direkt online zur Verfügung.
Bewegungsdaten erfassen
In Lohn Vorerfassung online kann Ihr Mandant die Bewegungsdaten seiner Mitarbeiter erfassen, z. B. Arbeitsstunden oder Sonderzahlungen.
Sie können die erfassten Daten aus der DATEV-Cloud in Ihr Lohn-Programm übernehmen.
Arbeitsstunden erfassen
Ihr Mandant kann über diese Eingabemaske die Arbeitszeit seiner Mitarbeiter erfassen.
Weiterbearbeiten im DATEV-Lohnprogramm
Die vom Mandanten vorerfassten Stamm- und Bewegungsdaten können Sie in Ihr Lohn-Programm importieren.