Auf der Startseite Belege sieht Ihr Mandant auf einen Blick, wie viele Lieferanten- und Kundenrechnungen noch nicht bezahlt sind und wie viele Belege noch nicht bearbeitet wurden.

Über Belege hochladen kann Ihr Mandant neue Belege übertragen, z. B. über DATEV Upload Mail. Weitere Informationen: Hilfe-Center, Dokument 1071558

Bearbeitungsformen Standard und Erweitert

Der Screenshot zeigt DATEV Belege online in der Bearbeitungsform Standard. Diese Bearbeitungsform bietet eine einfache Belegbearbeitung mit einem einfachen Zahlungsprozess direkt vom Belegbild. Alternativ steht die Bearbeitungsform Erweitert zur Verfügung. Hier können im Unternehmen buchungsrelevante Daten zum Beleg vorerfasst und die Belege mit weiteren Zahlungsinformationen über eine Rechnungsliste bezahlt werden.