Vergessen Sie Pendelordner und den dazugehörenden Stress am Monatsende. Mit Unternehmen online können Ihre Mandanten Ihnen alle Belege digital während des laufenden Monats zur Verfügung stellen.
Startseite Belege
Auf der Startseite Belege sieht Ihr Mandant auf einen Blick, wie viele Lieferanten- und Kundenrechnungen noch nicht bezahlt sind und wie viele Belege noch nicht bearbeitet wurden.
Über Belege hochladen kann Ihr Mandant neue Belege übertragen, z. B. über DATEV Upload Mail. Weitere Informationen: Hilfe-Center, Dokument 1071558
Bearbeitungsformen Standard und Erweitert
Der Screenshot zeigt DATEV Belege online in der Bearbeitungsform Standard. Diese Bearbeitungsform bietet eine einfache Belegbearbeitung mit einem einfachen Zahlungsprozess direkt vom Belegbild. Alternativ steht die Bearbeitungsform Erweitert zur Verfügung. Hier können im Unternehmen buchungsrelevante Daten zum Beleg vorerfasst und die Belege mit weiteren Zahlungsinformationen über eine Rechnungsliste bezahlt werden.
Belege verwalten
In der Belegübersicht kann Ihr Mandant die Belege auswählen, die er zur Zahlung vorbereiten möchte. Die Anzeige lässst sich je nach Bedarf filtern.
Alle hochgeladenen Belege stehen für Sie in Kanzlei-Rechnungswesen zum Buchen zur Verfügung.
Über die Schaltfläche Bearbeiten kann die Belegerfassung geöffnet werden.
Weiterbearbeiten in Kanzlei-Rechnungswesen
Die digitalen Belege kommen laufend in Ihrer Kanzlei an und stehen Ihnen sofort in Kanzlei-Rechnungswesen zum Buchen zur Verfügung.