Vergessen Sie Pendelordner und den dazugehörenden Stress am Monatsende. Mit Unternehmen online können Ihre Mandanten Ihnen alle Belege digital während des laufenden Monats zur Verfügung stellen.

Screenshot - Belege online

Startseite Belege

Auf der Startseite Belege sieht Ihr Mandant auf einen Blick, wie viele Lieferanten- und Kundenrechnungen noch nicht bezahlt sind und wie viele Belege noch nicht bearbeitet wurden.

Über Belege hochladen kann Ihr Mandant neue Belege übertragen, z. B. über DATEV Upload Mail. Weitere Informationen: Hilfe-Center, Dokument 1071558

 

Bearbeitungsformen Standard und Erweitert

Der Screenshot zeigt DATEV Belege online in der Bearbeitungsform Standard. Diese Bearbeitungsform bietet eine einfache Belegbearbeitung mit einem einfachen Zahlungsprozess direkt vom Belegbild. Alternativ steht die Bearbeitungsform Erweitert zur Verfügung. Hier können im Unternehmen buchungsrelevante Daten zum Beleg vorerfasst und die Belege mit weiteren Zahlungsinformationen über eine Rechnungsliste bezahlt werden.

Screenshot - Belege online

Belege verwalten

In der Belegübersicht kann Ihr Mandant die Belege auswählen, die er zur Zahlung vorbereiten möchte. Die Anzeige lässst sich je nach Bedarf filtern.

Alle hochgeladenen Belege stehen für Sie in Kanzlei-Rechnungswesen zum Buchen zur Verfügung.

Über die Schaltfläche Bearbeiten kann die Belegerfassung geöffnet werden.

Screenshot - Belege online

Belege bearbeiten

Die automatische Texterkennung (OCR) in DATEV Unternehmen online erkennt über 80% der Daten (Datum, Rechnungsnummer und Betrag) auf dem digitalen Beleg und übernimmt die Daten automatisch in den Zahlungsträger für die Banküberweisung.

Weiterbearbeiten in Kanzlei-Rechnungswesen

Die digitalen Belege kommen laufend in Ihrer Kanzlei an und stehen Ihnen sofort in Kanzlei-Rechnungswesen zum Buchen zur Verfügung.

Screenshot - Belege online

Belege buchen

Die zum Buchen bereitstehenden Belege aus Belege online werden angezeigt. Den aktuell zu buchenden Beleg sehen Sie in der Detailansicht.

Alle automatisch erkannten Werte werden in die Buchungszeile übernommen. Der jeweilige Beleg wird mit der Buchung verknüpft.