Wenn Sie DATEVconnect-Schnittstellen für den Austausch von Daten mit der Software unserer Partner nutzen möchten, müssen Sie diese Lizenz erwerben und sowohl DATEVconnect als auch die jeweilige Schnittstelle installieren.

Die Schnittstelle DATEVconnect kann für folgende Programme genutzt werden:

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU)

DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

Rechnungswesen kommunal

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort

DATEV DMS / DATEV Dokumentenablage

Um die Schnittstelle nutzen zu können, muss der Anbieter des eingesetzten Warenwirtschafts-Programms, der Zeitwirtschaftssoftware, Branchenlösung oder anderer Softwareanwendung DATEVconnect in seiner Anwendung umgesetzt haben. Fragen Sie Ihren Softwareanbieter, ob er diese Schnittstelle bereits unterstützt, bevor Sie die Lizenz bestellen oder informieren Sie sich auf dem DATEV-Marktplatz.

DATEVconnect unterstützt Sie in diesen Geschäftsfeldern:

DATEVconnect Rechnungswesen (inkl. Anlagenbuchführung und Kostenrechnung)

Die Schnittstelle DATEVconnect Rechnungswesen ermöglicht einen einfachen bidirektionalen Datenaustausch zwischen den Lösungen Dritter und DATEV-Rechnungswesen-Anwendungen. DATEVconnect orientiert sich hierbei an den zu übertragenden Feldern des DATEV-Formats. Darüber hinaus können Inventurdaten für die Anlagenbuchführung ausgetauscht werden. Im Bereich der Kostenrechnung ist eine Verarbeitung von KOST-Systemen, Kostenstellen/-trägern und der Kostenstellen-Eigenschaften möglich.

DATEVconnect Personalwirtschaft

Die Schnittstelle DATEVconnect Personalwirtschaft ermöglicht einen einfachen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Drittlösungen (Zeitwirtschaft, Branchensoftware, etc.) und DATEV Lohn und Gehalt classic/comfort. Das Ziel ist, DATEV-Produkte mittels DATEVconnect in eine heterogene Softwarelandschaft zu integrieren.

DATEVconnect Kommunale Abgabe

DATEVconnect Kommunale Abgabe unterstützt vor allem Kommunen und Kommunale Unternehmen bei der Digitalisierung und trägt zur Effizienzsteigerung in Prozessabläufen bei, um zum Beispiel Bürgern den digitalen Zugangsweg über ein Web-Portal zur Verwaltung zu ermöglichen. Die Schnittstelle DATEVconnect Kommunale Abgabe erweitert das Lösungsangebot im Public Sector und bietet einen einfachen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Drittlösungen und der Anwendung DATEV Kommunale Abgabe. Die Schnittstelle stellt Veranlagungsdaten wie zum Beispiel: Kommunikationsdaten, Abgabeinformationen und Verbräuche und Zählerstände im Bereich Wasser/Abwasser bereit.

DATEVconnect Zentrale Stammdaten

Die Schnittstelle DATEVconnect Zentrale Stammdaten ermöglicht Ihnen einen einfachen bidirektionalen Austausch zwischen den Lösungen Dritter und den Zentralen Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz. Es können Stammdaten aus den Bereichen Mandant, Adressat sowie Unternehmensformen ausgetauscht werden, inkl. zugehöriger Attribute, Verwendungskennzeichen und Kommunikationsnummern.

DATEVconnect Benutzerverwaltung

Die Schnittstelle DATEVconnect Benutzerverwaltung ermöglicht einen einfachen bidirektionalen Datenaustausch zwischen den Lösungen Dritter und der DATEV-Benutzerverwaltung im DATEV Arbeitsplatz. Es können DATEV-Benutzer angelegt, geändert und gelöscht werden.

DATEVconnect im Bezug auf DATEV DMS / DATEV Dokumentenablage

DATEVconnect ist die Voraussetzung für die Nutzung der Schnittstelle DATEVconnect Dokumentenmanagement. Diese ermöglichst einen bidirektionaler Datenaustausch zwischen DATEV DMS oder DATEV Dokumentenablage und einer Fremdsoftware. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Weitere Informationen erhalten Sie in der Leistungsbeschreibung DATEVconnect .