DATEV Anwalt classic ist ein ganzheitliches Kanzleisystem für Rechtsanwälte und interdisziplinäre Kanzleien. Das Programm orientiert sich an den typischen Kanzleiprozessen, ist einfach zu bedienen und macht Sie jederzeit auskunftsfähig.

Ob die Verwaltung von Akten und Adressen, die Abrechnung von Vergütungen oder das Managen von Fristen und Terminen - DATEV Anwalt classic bündelt alle anwaltlichen Funktionen unter einer Oberfläche, dem DATEV Arbeitsplatz. Zudem profitieren Sie von Funktionen wie der Aufgabenüberwachung, der Auslagen- und Zeiterfassung, dem Akten-, Gläubiger- und Schuldnerkonto, dem Mahnwesen und der Zwangsvollstreckung. Interdisziplinär arbeitenden Kanzleien ermöglichen die zentralen Funktionen professionelles, integriertes Arbeiten.

In Kombination mit dem enthaltenen DATEV-Programm Rechnungswesen inklusive Zahlungsverkehr können Sie darüber hinaus bequem die Buchführung für die Kanzlei erledigen. Über die Digitale Dokumentenablage (im Preis enthalten) organisieren Sie Ihre Aktendokumente und verbinden die E-Mail Systeme von Microsoft Outlook und Anwalt classic. Umfassende Suchfunktionen erleichtern und beschleunigen Ihren Arbeitsprozess.

Speziell für interdisziplinäre Kanzleien verfügt Anwalt classic über leistungsfähige Programmverbindungen zur DATEV-Software für Steuerberater. Zum Beispiel zu Eigenorganisation comfort für übergreifende Auswertungen.