Anwalt classic
- Ganzheitliches Kanzleisystem für den individuellen Workflow
- Zentraler Aufruf aller anwaltlichen Funktionen aus dem Arbeitsplatz
- Kanzleiweite Fristen- und Terminverwaltung mit elektronischem Postbuch zur sicheren Dokumentation der Kanzleipost
Inhalte
Beschreibung
DATEV Anwalt classic ist ein ganzheitliches Kanzleisystem für Rechtsanwälte und interdisziplinäre Kanzleien. Das Programm orientiert sich an den typischen Kanzleiprozessen, ist einfach zu bedienen und macht Sie jederzeit auskunftsfähig.
Ob die Verwaltung von Akten und Adressen, die Abrechnung von Vergütungen oder das Managen von Fristen und Terminen - DATEV Anwalt classic bündelt alle anwaltlichen Funktionen unter einer Oberfläche, dem DATEV Arbeitsplatz. Zudem profitieren Sie von Funktionen wie der Aufgabenüberwachung, der Auslagen- und Zeiterfassung, dem Akten-, Gläubiger- und Schuldnerkonto, dem Mahnwesen und der Zwangsvollstreckung. Interdisziplinär arbeitenden Kanzleien ermöglichen die zentralen Funktionen professionelles, integriertes Arbeiten.
In Kombination mit dem enthaltenen DATEV-Programm Rechnungswesen inklusive Zahlungsverkehr können Sie darüber hinaus bequem die Buchführung für die Kanzlei erledigen. Über die Digitale Dokumentenablage (im Preis enthalten) organisieren Sie Ihre Aktendokumente und verbinden die E-Mail Systeme von Microsoft Outlook und Anwalt classic. Umfassende Suchfunktionen erleichtern und beschleunigen Ihren Arbeitsprozess.
Speziell für interdisziplinäre Kanzleien verfügt Anwalt classic über leistungsfähige Programmverbindungen zur DATEV-Software für Steuerberater. Zum Beispiel zu Eigenorganisation comfort für übergreifende Auswertungen.
Leistungen
-
Akten- und Adressverwaltung mit Kollisionsprüfung: schnell und übersichtlich für alle Akten und Adressen in der Kanzlei
-
Erfassung von Auslagen, Zeiten und Eigenaufwänden: übersichtliche Aufstellung der Auslagen nach gewünschter Detailtiefe
-
Vordefinition von Auswertungen: schneller Überblick dank verschiedener Listen
-
Controlling-Auswertungen: einfache Steuerung Ihrer Kanzlei
-
Erstellung von nachvollziehbaren Forderungsaufstellungen für eine transparente Kontoführung
-
Verwaltung von Fristen, Wiedervorlagen und Terminen inklusive Schnittstelle zu Microsoft-Outlook
-
Posteingangs- und -ausgangserfassung
-
Aktenkonto mit Anwaltskontenrahmen: Sicherheit und Transparenz in der Akten-Buchführung
-
Erstellung von Rechnungen: aktuell nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
-
Text-Management: über 180 Standardtexte aus vielen Rechtsgebieten mit Zugriff auf sämtliche Akten und Stammdaten
-
Digitale Dokumentenablage: digitale Verwaltung und Archivierung aktenrelevanter Dokumente an einem Ort; aktenbezogene und -übergreifende Dokumentensuche (z. B. Volltextsuche in Microsoft Office-Dokumenten); Scanfunktionen; Transfer von Dokumenten auf mobile Endgeräte und zurück
-
Direkter Zugriff auf E-Mail-Adressen aus DATEV Anwalt classic; einfaches Verschicken von Dokumenten als Anlage; Speicherung von E-Mails zur Akte