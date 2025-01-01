DATEV Anwalt Komfortpaket

Anlagenmanager

Die manuelle Zusammenstellung von Schriftsätzen - insbesondere an Gerichte – ist aufwändig und fehlerträchtig. Mit dem Feature Anlagenmanager können die Arbeitsschritte automatisiert und vereinfacht werden. Fügen Sie Schriftsätzen automatisch Urkundsbeweise (Anlagen) hinzu und versenden Sie diese direkt ohne erneutes manuelles Auswählen. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.

Mandatsanbahnung

Profitieren Sie von einem digitalen Workflow von der ersten Anfrage bis zur Anlage einer neuen Akte in DATEV Anwalt classic - Alle Informationen werden in der Software abgebildet und stehen den Beteiligten kanzleiweit zur Verfügung. Die Weitergabe von Informationen auf Papier gehört damit der Vergangenheit an. Besonders praktisch: Auch das Anbahnungsportal DATEV SmartExperts ist per Schnittstelle angebunden.

DATEV Anwalt E-Mail Tool

Nutzen Sie einen raschen und effizienten elektronischen Schriftverkehr beim Erstellen von E-Mails in Microsoft Outlook durch die automatische Prüfung eingehender E-Mails auf Aktenrelevanz. Informationen und Dokumente aus der Akte können direkt in dem elektronischen Schriftverkehr integriert werden.

beA plus

Vereinfachen und automatisieren Sie den E-Mail- sowie Schriftverkehr über beA und verbessern die Qualität bei der Posteingangsprüfung mit weiteren komfortablen Funktionen.

Schnittstelle zu DATEV SmartExperts

Machen Sie von der Schnittstelle Gebrauch für einen durchgängig digitalen Workflow von der Kontaktaufnahme über die Homepage oder SmartExperts sowie durch die Verbindung mit der Mandatsanbahnung (s. o.) bis zur Mandatsannahme und Aktenanlage in DATEV Anwalt classic.