DATEV Anwalt Komfortpaket
- Durchgängig digitale Workflows von der Mandatsanfrage bis zur Aktenanlage
- Ideale Ergänzung für Ihre Kanzleiorganisation mit DATEV Anwalt classic
- Viele zusätzliche Funktionen, die manuelle Tätigkeiten reduzieren und automatisieren
Inhalte
Beschreibung
Alle enthaltenen Funktionen des DATEV Anwalt Komfortpakets helfen Ihnen, die Kanzlei-Workflows durchgängig zu digitalisieren und so die internen und externen Arbeitsprozesse noch effizienter zu gestalten. Das DATEV Anwalt Komfortpaket kann als ideale Ergänzung Ihrer Kanzleiorganisation mit DATEV Anwalt classic bestellt werden.
Zwischen DATEV Anwalt Komfortpaket und DATEV Anwalt classic besteht eine Lizenzabhängigkeit. Die Anzahl der zu buchenden Lizenzen für DATEV Anwalt Komfortpaket muss demnach der Anzahl Ihrer aktuell gebuchten Lizenzen für DATEV Anwalt classic entsprechen.
Leistungen
Anlagenmanager
Die manuelle Zusammenstellung von Schriftsätzen - insbesondere an Gerichte – ist aufwändig und fehlerträchtig. Mit dem Feature Anlagenmanager können die Arbeitsschritte automatisiert und vereinfacht werden. Fügen Sie Schriftsätzen automatisch Urkundsbeweise (Anlagen) hinzu und versenden Sie diese direkt ohne erneutes manuelles Auswählen. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.
Mandatsanbahnung
Profitieren Sie von einem digitalen Workflow von der ersten Anfrage bis zur Anlage einer neuen Akte in DATEV Anwalt classic - Alle Informationen werden in der Software abgebildet und stehen den Beteiligten kanzleiweit zur Verfügung. Die Weitergabe von Informationen auf Papier gehört damit der Vergangenheit an. Besonders praktisch: Auch das Anbahnungsportal DATEV SmartExperts ist per Schnittstelle angebunden.
DATEV Anwalt E-Mail Tool
Nutzen Sie einen raschen und effizienten elektronischen Schriftverkehr beim Erstellen von E-Mails in Microsoft Outlook durch die automatische Prüfung eingehender E-Mails auf Aktenrelevanz. Informationen und Dokumente aus der Akte können direkt in dem elektronischen Schriftverkehr integriert werden.
beA plus
Vereinfachen und automatisieren Sie den E-Mail- sowie Schriftverkehr über beA und verbessern die Qualität bei der Posteingangsprüfung mit weiteren komfortablen Funktionen.
Schnittstelle zu DATEV SmartExperts
Machen Sie von der Schnittstelle Gebrauch für einen durchgängig digitalen Workflow von der Kontaktaufnahme über die Homepage oder SmartExperts sowie durch die Verbindung mit der Mandatsanbahnung (s. o.) bis zur Mandatsannahme und Aktenanlage in DATEV Anwalt classic.