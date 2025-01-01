Die Kommunikation mit Mandantinnen und Mandanten findet oft über E-Mails statt. Werden dabei sensible Daten ausgetauscht, müssen sie vor dem Einblick unberechtigter Dritter geschützt werden.



Mit DATEVnet mobil und DATEVnet Telearbeitsplatz können Sie bequem und sicher vom Smartphone oder Tablet beziehungsweise Ihrem Laptop von zuhause und von unterwegs aus sicher im Kanzleinetzwerk arbeiten. Für eine umfassende Internetsicherheit für Ihr Einzelplatz-PC sorgt hier DATEVnet Einzelplatz.

DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365

Der DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365 verknüpft die DATEVnet-Mail-Security mit Ihrer Microsoft-365-Cloud. Die Microsoft-Mailing-Funktionen werden so um ausgefeilte Erkennungstechnologien für Spam und Schadsoftware ergänzt. Bedrohungen für Ihre Kanzlei werden damit besonders schnell aufgedeckt. Auch die DATEV E-Mail-Verschlüsselung können Sie über Microsoft 365 nutzen. Der DATEVnet Mail-Connector für Microsoft 365 ist eine Funktionserweiterung von DATEV Direktmail.

