Jetzt Veränderungen aktiv gestalten und den Einstieg in die Cloud angehen
Der Wandel in der Kanzleiwelt ist längst Realität und wer ihn aktiv gestaltet, sichert sich langfristig Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Stillstand ist keine Option, denn die Anforderungen an moderne Steuerberatung verändern sich rasant. Erfolgreiche Kanzleien erkennen Chancen frühzeitig und treiben Veränderungen gezielt voran – im Team, in ihren Prozessen und in der Zusammenarbeit mit Mandanten.
Der Entwicklungspfad „Veränderungen aktiv gestalten“ zeigt, wie dieser Prozess strukturiert und wirksam gelingt. In vier klar definierten Schritten lernen Kanzleien, Veränderungen in unterschiedlichen Kontexten zu verstehen, zu steuern und gezielt als Wachstumstreiber zu nutzen.
Weitere Informationen zum Entwicklungspfad finden Sie hier.
Schaffen Sie heute die Basis für das Arbeiten in der Cloud
Die Zukunft der Zusammenarbeit hat längst begonnen und sie ist digital. Ab 2026 starten die ersten großen Umstellungen. Kanzleien, die jetzt die Initiative ergreifen, profitieren nicht nur von Effizienz aufgrund durchgängiger Prozesse, sondern legen den Grundstein für anstehende Umstellungen. Gehen Sie jetzt erste Schritte in Richtung DATEV-Cloud.
DATEV Basisdaten online
Die zentralen Stammdaten in der Cloud sind für alle DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich. Durch die Bereitstellung der Basisdaten online können aktuelle sowie zukünftige DATEV-Cloud-Lösungen genutzt werden.
Unterstützungsangebote
Informieren:
- Inforamtionsseite: DATEV Basisdaten online
Implementieren:
- DATEV Hilfe-Center: Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen
Personendaten im Rechenzentrum verwalten & bereinigen
Kanzleien mit einer durchgängigen Benutzerstruktur profitieren am meisten von der Kombination aus lokaler und cloudbasierter Software.
Unterstützungsangebote
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum neu anlegen oder ändern
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum mit den Service-Anwendungen löschen
Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren
DATEV Cloud-Lösungen unterstützen ausschließlich Leistungen mit zentralen Mandanten. Eine Umstellung anwendungsspezifischer Leistungen in die Cloud wird nicht möglich sein.
Unterstützungsangebote
Informieren
- DATEV Hilfe-Center: Anwendungsspezifische Leistungen zuordnen - DATEV Hilfe-Center
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Assistent zum Zentralisieren von Mandanten
Mandantentyp Einzelunternehmer auflösen (Assistent ab zweitem Halbjahr 2026 verfügbar)
Ab der Auslieferung der Programme 20.0 ist es nicht mehr möglich, neue Mandate des Typs „Einzelunternehmer (2)“ anzulegen. Wir empfehlen daher, bereits jetzt auf die Anlage neuer Mandanten dieses Typs zu verzichten.
Künftige DATEV Cloud-Lösungen unterstützen alle Mandantentypen, sodass auch die Leistungen „Einzelunternehmer (2)” umgestellt werden können. Optimal unterstützt werden jedoch nur die Mandantentypen „Steuerpflichtiger (1)” und „Unternehmen (3)”. Nutzen Sie den Mandantentyp „Einzelunternehmer (2)” daher nur noch in begründeten Einzelfällen.
Ab dem zweiten Halbjahr 2026 unterstützt ein Assistent die Umstellung des Mandantentyps „Einzelunternehmer (2)“.
Unterstützungsangebote
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Mandantentyp Einzelunternehmer trennen - DATEV Hilfe-Center
DATEV Cloud-Sourcing
Sie überlegen, neue IT-Systeme anzuschaffen? Dann ist IT-Sourcing mit DATEV eine gute Alternative: Sie lagern Ihre IT aus und profitieren von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität. So schaffen Sie die optimale Ausgangsbasis für den Wechsel in die DATEV-Cloud.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV IT-Outsourcing (SmartIT, DATEVasp)
Implementieren
- Kurzberatung online: DATEV IT-Outsourcing (SmartIT, DATEVasp)
- DATEV Hilfe-Center: DATEVasp: Erste Schritte
- DATEV Hilfe-Center: DATEV SmartIT: Erste Schritte
Kanzleimanagement
Ein cloud-basiertes Kanzleimanagement trägt erheblich dazu bei, Ihren wirtschaftlichen Erfolg zu verbessern. Zeitgleich richten Sie Ihre Kanzlei für eine erfolgreiche Zukunft aus. Mit den nachfolgenden Lösungen starten Sie jetzt schon sicher in die Cloud.
DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation
Legen Sie den Grundstein für das DATEV Kanzleimanagement: Analysieren Sie Ihre Eigenorganisation, erkennen Sie Optimierungspotenziale und verbessern Sie nachhaltig die Datenqualität. Das Tool zeigt Ihnen offene Mandate und Aufträge, erkennt unfertige Arbeiten und unterstützt Sie bei der Abrechnung offener Umsätze.
Hinweis: Gegebenenfalls müssen Sie DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation in der DATEV Rechteverwaltung freigeben.
Unterstützungsangebote
Intensivieren
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Eigenorganisation compact/classic - Bestandsoptimierung
- DATEV Hilfe-Center: Bestandsoptimierung Eigenorganisation compact / classic
- DATEV Hilfe-Center: Bestandsoptimierung Eigenorganisation comfort
DATEV Mandatsanbahnung (Modul von DATEV Eigenorganisation classic und comfort)
Über die Mandatsanbahnung erhalten Sie Zugriff auf das Leistungsprofil. Dieses dient als Grundlage für die auftragsbezogene Arbeit im DATEV Kanzleimanagement. Legen Sie bereits heute fest, wie Ihre Aufträge im Kanzleimanagement strukturiert und kalkuliert werden.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: go.datev.de/mandatsanbahnung
- Erfahren Sie, wie Sie einen digitalen Prozess zur Anbahnung Ihrer Mandate durchführen können: go.datev.de/digitale-mandatsanbahnung
Implementieren
- DATEV Shop-Seite: DATEV Mandatsanbahnung
- DATEV Hilfe-Center: Erste Schritte in DATEV Mandatsanbahnung
- DATEV Hilfe-Center: Für Kanzleien: Daten erfassen und bearbeiten in der Interessentenverwaltung in Verbindung mit DATEV Onboarding
MyDATEV Kanzlei
Mit MyDATEV Kanzlei können Sie den Austausch mit Ihren Mandanten erleichtern. Sowohl Ihre Kanzlei als auch Ihre Mandanten lernen die DATEV-Cloud auf unkomplizierte Weise kennen. So können Sie frühzeitig neue Arbeitsroutinen aufbauen, noch bevor Sie mit Ihren Programmen vom DATEV Arbeitsplatz zu MyDATEV wechseln.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: go.datev.de/mydatev-kanzlei
Implementieren
- Online-Seminar (Vortrag): Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
- Online-Seminar (Vortrag): Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten
Rechnungsschreibungsprozess der Kanzlei digitalisieren
Digitalisieren und standardisieren Sie Ihren Rechnungsprozess, um effizienter zu arbeiten. Das Kanzleimanagement der Zukunft setzt auf vollständig digitale Abläufe – verabschieden Sie sich deshalb schon jetzt von Papier und PDF. Ihre Kanzleibuchführung benötigt die Lösungen „DATEV Unternehmen online”, „Bank online” sowie das Buchen mit Debitoren und Kreditoren, um eine automatisierte Verbuchung zu ermöglichen. Mandantinnen und Mandanten versenden.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: E-Rechnungen in der Kanzlei erstellen und versenden
Implementieren
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Eigenorganisation - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Eigenorganisation compact/classic, DATEV Eigenorganisation comfort
Rechnungswesen
Für die Digitalisierung der Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten im Rechnungswesen ist DATEV Unternehmen online die Basis. Nutzen Sie weitere Lösungen, um von einem automatisierten und effizienten Rechnungswesenprozess zu profitieren und mit uns in Richtung Cloud zu gehen.
IT-Service und Sicherheitspauschale
Die fristgerechte und korrekte Archivierung Ihrer Rechnungswesen-Daten ist weit mehr als eine gesetzliche Pflicht – sie ist ein entscheidender Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit. Mit dem DATEV Rechnungswesen Archiv erfüllen Sie nicht nur alle Aufbewahrungsvorgaben, sondern sichern Ihre sensiblen Unternehmensdaten zentral und geschützt im DATEV-Rechenzentrum.
Wer das Archiv konsequent nutzt, schafft zugleich die Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt: Nur ein im Rechenzentrum gespeicherter Datenbestand ermöglicht den Einsatz moderner Cloud-Lösungen wie die DATEV Automatisierungsservices Rechnungen und Bank.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: IT-Service und Sicherheitspauschale
Implementieren
DATEV Unternehmen online
Die künftige Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant findet in der Cloud statt – und DATEV Unternehmen online ist dafür der entscheidende Grundstein. Mit der Lösung tauschen Sie Belege, Dokumente und Buchungsinformationen sicher und digital aus. Die automatisierte Belegverarbeitung und die direkte Anbindung an die DATEV Rechnungswesen-Programme senken den manuellen Aufwand deutlich und erhöhen die Qualität der Buchführung.
Digitale Belege bilden die Basis für durchgängig automatisierte Prozesse – von der Buchung bis zur Auswertung. Ihre Mandanten profitieren von effizienteren Abläufen, etwa beim Überweisen von Rechnungen, Einziehen von Lastschriften oder beim Abrufen von Auswertungen.
Auch im Hinblick auf die E-Rechnungspflicht bietet DATEV Unternehmen online die GoBD-konforme Weiterverarbeitung und Archivierung von E-Rechnungen. Zudem legt es in der Lohnabrechnung das digitale Fundament für eine moderne, reibungslose Zusammenarbeit.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: Digital zusammenarbeiten mit DATEV Unternehmen online
- Lernvideo (Vortrag): Überblick zu DATEV Unternehmen online (kostenfrei)
- DATEV Hilfe-Center: www.datev.de/hilfe-duo (Bereich: Beratung und Schulung)
Implementieren
- Ganztagsberatung vor Ort: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online - Einstiegsberatung
- Ganztagsberatung online: Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online - Einstiegsberatung online
Intensivieren
OPOS-Buchführung etablieren
Mit der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung gewinnt die Offene-Posten-Buchhaltung (OPOS) entscheidend an Bedeutung. In Lösungen wie DATEV Rechnungswesen und künftig im DATEV Rechnungswesen für Kanzleien ist OPOS die Basis für Schnittstellen, Mahnwesen, Zahlungsverkehr und Automatisierungsservices.
Durch die Nutzung von OPOS verbinden Sie klassische EÜR-Regeln mit modernen Auswertungslogiken und schaffen die Voraussetzung für durchgängig automatisierte Buchhaltungsprozesse. OPOS-Listen bieten dabei einen zentralen Überblick über offene Rechnungen, Zahlungen, Stornierungen und Gutschriften – und ermöglichen so maximale Transparenz und Effizienz.
Wichtig: Nur mit aktivierter Funktion „Offene-Posten-Buchführung nutzen“ – insbesondere bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung – können Sie das volle Potenzial der Automatisierung in der Finanzbuchführung ausschöpfen.
Unterstützungsangebote
Informieren
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen
Die Buchführung befindet sich im Wandel: Rechnungen werden künftig nicht mehr manuell gebucht, sondern automatisch verarbeitet. Mit dem KI-gestützten DATEV Automatisierungsservice Rechnungen läuft dieser Prozess im Hintergrund – schnell, sicher und mit höchster Präzision.
Auf Basis digitaler Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie der Buchungshistorie in der DATEV-Cloud erstellt das System eigenständig Buchungsvorschläge. In der Belegübersicht zeigen Symbole sofort, ob ein Vorschlag als sicher, unsicher oder unvollständig gilt. Sicher eingestufte Belege können direkt automatisiert verbucht werden – das reduziert manuelle Routinen und steigert die Qualität der Buchführung spürbar.
Die Automatisierung verändert dabei nicht nur Prozesse, sondern auch Rollen in der Kanzlei: Aus manueller Erfassung wird gezieltes Prüfen und Freigeben. Wer diesen Wandel jetzt aktiv angeht, etabliert neue, effiziente Abläufe und sorgt dafür, dass Automatisierung zum festen Bestandteil einer modernen, leistungsfähigen Kanzlei wird.
Unterstüztungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV Automatisierungsservice Rechnungen
- DATEV Hilfe-Video: Welchen Mehrwert bietet der Automatisierungsservice Rechnungen
- DATEV Info online: Fit für die Zukunft im Rechnungswesen - Automatisierungsservices Rechnungswesen
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Automatisierungsservice Rechnungen - mehr Qualität und Komfort im Buchführungsprozess mit KI
Implementieren
- Kurzberatung online: Einstieg in die Automatisierungsservice Rechnungswesen
- DATEV Hilfe-Video: DATEV Automatisierungsservice Rechnungen bestellen und einrichten
- Halbtagsberatung online: Automatisierte Buchführung einrichten und abstimmen
DATEV Automatisierungsservice Bank
In Zukunft werden Buchungssätze nicht mehr manuell erfasst – sie entstehen automatisch im Hintergrund. Der DATEV Automatisierungsservice Bank übernimmt diese Aufgabe KI-gestützt, effizient und präzise.
Auf Basis elektronischer Kontoumsätze aus dem DATEV Bankdatenservice (RZ-Bankinfo) erzeugt die KI automatisch Buchungsvorschläge. Ein Kennzeichnungssystem zeigt in der Belegübersicht sofort, wie verlässlich diese sind. Sicher eingestufte Belege können automatisch verbucht werden.
Mit der Technik verändern sich auch die Rollen in der Kanzlei: Statt manuell zu buchen, prüfen und bewerten Mitarbeitende künftig automatisierte Vorschläge. Wer sich jetzt aktiv auf diesen Wandel vorbereitet, erleichtert seinem Team den Einstieg in die KI-gestützte Buchhaltung und legt den Grundstein für eine zukunftsorientierte, entlastende Arbeitsweise.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV Automatisierungsservice Bank
- DATEV Hilfe-Video: Welchen Mehrwert bietet der DATEV Automatisierungsservice Bank
- DATEV Info online: Fit für die Zukunft im Rechnungswesen - Automatisierungsservices Rechnungswesen
Implementieren
- Online-Seminar (Vortrag): Automatisierte Buchführung - Erfolgsfaktoren und Best Practices
- Kurzberatung online: Einstieg in die Automatisierungsservice Rechnungswesen
- Halbtagsberatung online: Automatisierte Buchführung einrichten und abstimmen
DATEV Datenservices Rechnungswesen
Automatisierte Prozesse funktionieren nur mit einem: durchgängigen, strukturierten Datenfluss ohne Medienbrüche. Genau hier setzen die DATEV-Datenservices Rechnungswesen an. Sie ermöglichen den sicheren und automatisierten Austausch von Daten und digitalen Belegen zwischen DATEV-Programmen und den Vorsystemen Ihrer Mandanten.
So gelangen relevante Informationen direkt und effizient in die Finanzbuchführung – ohne manuelle Zwischenschritte. Das spart Zeit, erhöht die Datenqualität und schafft die Basis für weiterführende Automatisierung.
So geht’s:
- Software prüfen: Welche Software nutzt Ihr Mandant?
- Datenservice finden: Im DATEV-Marktplatz prüfen, welcher DATEV-Datenservice umgesetzt ist.
- Einrichten: Datenservice konfigurieren.
- Nutzen: Daten automatisiert in Ihre DATEV-Software übernehmen und verarbeiten.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV-Datenservices Rechnungswesen
- DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft
Implementieren
- Präsenzseminar mit Übung: Datei-Schnittstellen zur Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
- Präsenzseminar: DATEV-Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen
- Beratungspaket: Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen
- Beratungspaket: Schnittstellen für die digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft
- Weitere Unterstützungsangebote unter: Schnittstellen optimieren Ihre digitalen Prozesse
- DATEV Hilfe-Center: Schnittstellen in DATEV-Programmen
- DATEV-Partner-Onboarding: Unterstützung bei der Einrichtung
Personalwirtschaft
Die Lohnabrechnung ist zeitaufwändig und komplex. Denn Sie benötigen verschiedene Informationen und Daten von Ihren Mandanten und deren Mitarbeitenden. Gerade im Bereich der Personalwirtschaft ist es wichtig, Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren und einen entscheidenden Weg in die DATEV-Cloud zu gehen.
RZ-Sicherung bei DATEV Lohn und Gehalt automatisieren
Damit jede Programmumstellung reibungslos verläuft, setzt DATEV auf standardisierte, aber individuell abgestimmte Umstellungsprozesse. Anhand der Nutzung Ihrer Bestandslösung wird für Ihre Kanzlei der optimale Umstellungszeitraum festgelegt. Dafür benötigen wir aktuelle Informationen über Ihre Lohnbestände.
Mit der kostenlosen RZ-Sicherung bei DATEV Lohn und Gehalt stellen Sie sicher, dass Ihre Lohn- und Gehaltsdaten direkt im DATEV-Rechenzentrum gespeichert sind. Das ist die Voraussetzung für eine präzise Chargeneinteilung und eine störungsfreie Umstellung auf DATEV Lohn. Gleichzeitig profitieren Sie von maximaler Datensicherheit und können Ihre Bestände bei einem Datenverlust jederzeit wiederherstellen.
Unterstützungsangebote
Informieren
- DATEV Hilfe-Center: RZ-Aufträge automatisch ins Rechenzentrum schicken und Mandantendaten sichern
Fehlerprotokolle bereinigen und Standardfunktionen nutzen
Für eine reibungslose Migration auf DATEV Lohn ist jetzt Vorbereitung gefragt. Prüfen Sie frühzeitig die Fehlerprotokolle Ihrer Lohnabrechnung, beheben Sie bestehende Fehler und passen Sie Ihre Prozesse entsprechend an.
Nutzen Sie dabei konsequent die Standardfunktionen Ihres DATEV-Lohnabrechnungsprogramms, um wiederkehrende Fehler dauerhaft zu vermeiden und die Qualität Ihrer Abrechnungen nachhaltig zu sichern.
Handeln Sie jetzt: Jedes behobene Fehlerprotokoll bringt Sie einen Schritt näher an eine störungsfreie Umstellung auf DATEV Lohn.
Auswertungen Personalwirtschaft online und DATEV Arbeitnehmer online forcieren
Löhne und Gehälter sind abgerechnet – jetzt noch kuvertieren, verschicken, verschlüsseln? Stopp, das geht längst einfacher!
Mit Auswertungen Personalwirtschaft online stellen Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten relevante Lohnauswertungen direkt in DATEV Unternehmen online bereit. Der Zugriff erfolgt digital – jederzeit, von überall und ohne Papieraufwand. Das spart Druckkosten, Porto und wertvolle Arbeitszeit, während Ihre Mandanten von einer übersichtlichen digitalen Ablage profitieren.
Zusätzlich entlasten Sie Ihr Team mit DATEV Arbeitnehmer online: Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen werden automatisch an die Beschäftigten verteilt – schnell, sicher und digital.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: Auswertungen an Mandanten bereitstellen
- Informationsseite: Lohndokumente bereitstellen
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Rechte für DATEV Arbeitnehmer online Cockpit in der DATEV Rechteverwaltung online freischalten
Intensivieren
- Präsenzseminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
DATEV Personal
Ein digitaler Dokumenten- und Dateneingang ist der Schlüssel zu einer effizienten Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mit DATEV Personal gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten strukturiert, digital und zeitsparend.
Die Cloud-Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung von Personalstammdaten, dem Erfassen von Fehlzeiten und dem sicheren Austausch von Dokumenten und Monatsdaten. Der große Vorteil: Ihre Mandanten erfassen relevante Informationen direkt selbst. Doppelerfassungen entfallen, Fehler werden vermieden – und Ihre Kanzlei gewinnt wertvolle Zeit.
Kanzleien, die bereits heute auf DATEV Personal setzen, profitieren zusätzlich bei der späteren Einführung von DATEV Lohn. Denn sie können die Lohn- und Gehaltsabrechnung weiterhin nahtlos und in gewohnter Weise gemeinsam mit ihren Mandanten vorbereiten und nachbearbeiten.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV Personal
- Lernvideo (Vortrag): Überblick und Neues aus den Online-Anwendungen mit DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt - Frühjahr 2025
- Lernvideo (Vortrag): Überblick und Neues aus den Online-Anwendungen mit DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt - Herbst 2025
Implementieren
- Präsenzseminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
Intensivieren
- DATEV Hilfe-Center: Arbeiten mit DATEV Personalakte (Ansicht Lohnsachbearbeiter)
- Hilfe-Video: DATEV Personal – die Funktionen im Überblick
- Hilfe-Video: Mitarbeiterdatenänderung in DATEV Personal
- Hilfe-Video: DATEV Personalakte Überblick
DATEV Datenservices Personalwirtschaft
Damit automatisierte Abläufe in der Kanzlei reibungslos funktionieren, braucht es eines: strukturierte, durchgängige Datenflüsse ohne Medienbrüche. Genau hier setzen die DATEV-Datenservices Personalwirtschaft an. Sie ermöglichen die automatische und sichere Übernahme von Stamm- und Bewegungsdaten aus der Software Ihrer Mandantinnen und Mandanten direkt in die DATEV-Lohnprogramme.
Über die DATEV-Cloud werden sensible Lohndaten geschützt übertragen – fehleranfällige, manuelle Eingaben entfallen. Sie sparen Zeit, vermeiden Übertragungsfehler und behalten den Status der Daten jederzeit im Blick.
So geht’s:
- Software prüfen: Welche Software nutzt Ihr Mandant?
- Datenservice finden: Im DATEV-Marktplatz prüfen, welcher DATEV-Datenservice umgesetzt ist.
- Einrichten: Datenservice konfigurieren.
- Nutzen: Daten automatisiert in Ihre DATEV-Software übernehmen und verarbeiten.
Informieren
- DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft
- Weitere Angebote: go.datev.de/schnittstellen
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Schnittstellen in DATEV-Programmen
- Beratungspaket: Schnittstellen für die digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft
- DATEV-Partner-Onboarding: Unterstützung bei der Einrichtung
Steuern
Steuererklärungen sind ein wichtiger Teil des Kerngeschäfts Ihrer Kanzlei. Auch hier ist es wichtig, schon jetzt mit Cloud-Lösungen zu arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln, effizienter mit Ihren Mandanten zusammenzuarbeiten und sich zukunftssicher aufzustellen.
DATEV Meine Steuern
Mit DATEV Meine Steuern gestalten Sie die Einkommensteuerdeklaration durchgängig digital – vom Beleg-Upload bis zur Bereitstellung für das Finanzamt.
Ihre Mandantinnen und Mandanten laden Belege jederzeit und ortsunabhängig hoch, was den Datenaustausch beschleunigt und Ihre Kanzlei spürbar entlastet. Die integrierte OCR-Erkennung liest Belege automatisch aus, hebt relevante Informationen hervor und erstellt Vorschläge für steuerliche Sachverhalte – ein wichtiger Schritt in Richtung Automatisierung.
RABE-Markierungen lassen sich direkt in der Erklärung setzen, sodass das Finanzamt das passende Belegmaterial sofort digital erhält – ganz ohne Nachreichung. In DATEV Meine Steuern behalten Ihre Mandanten zudem jederzeit den Überblick über hochgeladene Belege, Auswertungen und ergänzende Informationen.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV Meine Steuern
- Online-Seminar (Vortrag): DATEV Meine Steuern - der digitale Weg für Ihre Kanzlei
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Meine Steuern: Starten mit DATEV Meine Steuern
- Ganztagsberatung vor Ort: Einsatz von DATEV E-Steuern - mehr Effizienz und Transparenz gewinnen
- Ganztagsberatung online: Einsatz von DATEV E-Steuern - mehr Effizienz und Transparenz gewinnen
Strukturierte und regelmäßige Weiterbildung in der Kanzlei
Veränderung gelingt nur, wenn alle mitgenommen werden – und dafür braucht es kontinuierliche Weiterbildung. Sie möchten ein dauerhaftes, strukturiertes Lernsystem in Ihrer Kanzlei etablieren?
Mit unserer Flatrate Lernvideo und der Qualifizierung zum Kanzlei-Organisationsbeauftragten haben wir genau hierfür attraktive Angebote. Mit einem breiten Themenspektrum bieten diese die Grundlage für nachhaltige Kompetenzentwicklung im gesamten Kanzleiteam. So bleiben Ihre Mitarbeitenden fachlich und organisatorisch immer auf dem neuesten Stand – und Ihre Kanzlei zukunftsfähig. Nähere Informationen zu diesen Angeboten finden Sie hier: Weiterbildungs-Abonnements
Sie benötigen Unterstützung?
DATEV unterstützt Sie mit verschiedenen Angeboten u.a. bei der Implementierung der genannten Software. So unterstützen die DATEV Service-Assistenten KI-gestützt bei Fragen rund um ausgewählte DATEV-Lösungen. Sie möchten direkt mit einem DATEV-Experten sprechen? Dann nutzen Sie gerne unseren Terminservice.
Unser Unterstützungsangebot