DATEV Info online: Fit für die Zukunft im Rechnungswesen - Automatisierungsservices Rechnungswesen
Inhalte
Beschreibung
Automatismen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Mit den DATEV Automatisierungsservice Rechnungswesen optimieren Sie das digitale Belegbuchen von Rechnungseingängen und -ausgängen und das Buchen digitaler Kontoumsätze in Kanzlei-Rechnungswesen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Buchführungsprozesse nachhaltig optimieren können.
Um aussagekräftige Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage Ihrer Mandanten zu erhalten, ist eine Qualitätsbuchführung Voraussetzung. Die Grundlage für Qualität ist die Abstimmung mit Mandanten und ein GoBD-konformes Arbeiten bereits im Unternehmen.
Darüber hinaus ermöglicht frühzeitiges Buchen eine bessere Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und generiert Beratungsansätze, damit er das Unternehmen nachhaltig steuern kann.
Themen
Grundlagen im Buchführungsprozess, damit Sie die DATEV Automatisierungsservice Rechnungswesen optimal nutzen
Grundlagen zum DATEV Automatisierungsservice Rechnungen und DATEV Automatisierungsservice Bank
Kontenzwecke als Basis für Standards und Qualität
Qualität in der Finanzbuchführung steigern
Zusammenarbeit mit Mandanten durch frühzeitiges Buchen verbessern
Mit einer Offene-Posten-Liste Überblick über die Liquidität der Mandanten verschaffen
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
- Steuerberatende und deren Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
- Kanzleien, die noch keinen Automatisierungsservice Rechnungen und/oder keinen Automatisierungsservice Bank nutzen
- Kanzleien, die Buchführungen automatisierter und damit effizienter erstellen wollen
Dauer
ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
