Das ist DATEV Personal
Mit DATEV Personal gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung von Grund auf neu. Damit Ihre Mandanten die Cloud-Lösung nutzen können, benötigen sie einen Vertrag für DATEV Unternehmen online.
Und das kann DATEV Personal:
Personaldaten erfassen
Informationen neuer Mitarbeiter erfassen
- Online-Personalfragebogen in deutsch und englisch zum Ausfüllen durch neuen Mitarbeitenden in Personaldaten
- Auslösen einer Sofortmeldung durch Mandanten in Personaldaten
Mitarbeiter erkrankt (eAU)
- Mandanten rufen elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) eigenständig in Personaldaten ab
- eAU wird direkt im Lohnabrechnungsprogramm der Kanzlei bereitgestellt
Personalunterlagen austauschen
Dokumente übermitteln
- Mandanten tauschen über die integrierte Personalakte Dokumente, wie Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital mit Ihrer Kanzlei aus
Weitere Funktionen der Personalakte
- Mandanten können hochgeladene Dokumente mit Kommentar oder Zuordnungsvorschlag versehen
- Für Mandanten intuitiv bedienbar
Variable Monatsdaten erfassen
Lohnarten konfigurieren
- Sie konfigurieren vorab für Ihre Mandanten die benötigten Lohnarten in Monatsdaten
- Lohnarten werden aus den DATEV-Lohnprogrammen bereitgestellt
Erfassen der variablen Bewegungsdaten
- Mandanten sehen relevante Lohnarten in Spaltenform
- Mandanten erfassen zum Beispiel Arbeitsstunden und variable Bezüge, wie Prämien und Urlaubsgeld, in tabellarischer Übersicht in Monatsdaten
- Mandant gibt nach Erfassung alle Angaben zu einem Monat die Daten zur Übermittlung an Ihre Kanzlei frei
An- und Abwesenheiten erfassen
Ausfallschlüssel einrichten und Lohnarten zuordnen
- Sie richten vorab individuell für Ihre Mandanten den Ausfallschlüssel ein
- Sie ordnen vorab die passenden Lohnarten zu
Erfassung von An- und Abwesenheiten
- Ihre Mandanten erfassen taggenau Stunden für Mitarbeiter
- Die Daten werden an Ihr DATEV-Lohnabrechnungsprogramm übermittelt
Mitarbeiterstammdaten ändern
Mitarbeiterstammdaten aktualisieren
- Mit der Funktion Mitarbeiter aktualisieren Mandanten Stammdaten, wie neue Anschriften oder Bankverbindungen, selbstständig
- Angepasste Daten werden nach Freigabe durch Mandanten an Ihre DATEV-Lohnabrechnungsprogramme übermittelt
Weitere Funktionen von DATEV Personal für die nachgelagerten Prozesse
Gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten auch bei den nachgelagerten Prozessen der Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV Personal noch effektiver.
Auswertungen übermitteln
Auswertungen bereitstellen
- Mit DATEV Auswertung online stellen Sie Ihren Mandanten relevante Lohnauswertungen direkt in DATEV Unternehmen online bereit
Auswertungen abrufen
- Ihre Mandanten können jederzeit und von überall auf die Lohnauswertungen direkt über Auswertungen in DATEV Personal zugreifen
- Suchfunktion vereinfach die Suche nach bestimmten Lohnauswertungen
Einblicke in die Lösung
Ihre Vorteile
- Ihre Lohnsachbearbeiterinnen und -sachbearbeiter sparen sich wertvolle Zeit, da der Mandant die Daten einmalig erfasst.
- Die Daten und Dokumente von Beschäftigten werden DSGVO-konform über die DATEV-Cloud ausgetauscht und revisionssicher abgelegt.
- Da die Datenübertragung rein digital stattfindet, arbeiten Sie mit Ihren Mandanten effizient zusammen, egal wo Sie sich aufhalten.
Weitere Informationen
Hinweise zur Einrichtung
Wir unterstützen Sie bei der Bestellung und Einrichtung der Cloud-Lösung bei Ihren Mandantinnen und Mandanten. Schrittweise begleitet wir Sie durch den Prozess und geben Ihnen hilfreiche Hinweise.
Mandanten informieren
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über Ihre neuen Möglichkeiten bei der Zusammenarbeit rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wir unterstützen Sie dabei.
Zur Informationsseite für Mandanten
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.
Digitale DATEV-Kanzlei
Sie haben bereits digitale Prozesse mit DATEV-Software in Ihrer Kanzlei verankert? Dann positionieren Sie sich als innovative Kanzlei bei potenziellen Mandanten und Mitarbeitenden. DATEV unterstützt Sie mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei. Ein Kriterium für 2025 ist die Digitalisierungsquote Bewegungsdaten. Wenn Ihre Mandanten DATEV Personal zum Erfassen von Monatsdaten und An- und Abwesenheiten nutzen, wirkt sich das positiv auf die Quote aus.