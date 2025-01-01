DATEV Personal
- Digitaler Austausch von Unterlagen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Erfassung von monatlich variablen Daten durch Mandanten
- Änderung und Ergänzung von Mitarbeiterstammdaten
- Revisionssichere Archivierung der Daten über die DATEV-Cloud
Hinweis: Dieses Produkt bestellt die Kanzlei in der MyDATEV Mandantenregistrierung im DATEV Arbeitsplatz oder der Kanzleisicht DATEV Personal.
Nutzungsvoraussetzung
Voraussetzung für die Nutzung von DATEV Personal ist:
- auf Kanzleiseite: LODAS classic/comfort bzw. Lohn und Gehalt classic/comfort
- auf Mandantenseite: DATEV Unternehmen online
Inhalte
Beschreibung
DATEV Personal vereinfacht und digitalisiert die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzleien rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Die Cloud-Lösung ermöglicht den effizienten Austausch von Unterlagen und Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. DATEV Personal beinhaltet eine Personalakte, ermöglicht das Ändern und Ergänzen von Mitarbeiterstammdaten und das Erfassen von variablen Monatsdaten. Darüber hinaus kann direkt aus DATEV Personal auf DATEV Personaldaten und Auswertungen online Personalwirtschaft zugegriffen werden. Mit DATEV Personaldaten können unter anderem elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) abgerufen und Sofortmeldungen ausgelöst werden.
Leistungen
Monatsdaten
-
Einfache Konfiguration der Erfassungsmöglichkeiten (Lohnarten) durch die Kanzlei
-
Tabellarische Erfassung von Monatsdaten durch Mandanten
-
Erfassungsunterstützung, um identische Daten für mehrere Mitarbeitende zu erfassen
-
Erfassung für zukünftige Monate
-
Summen zu erfassten Daten auf einem Blick
-
Korrektur von erfassten Werten für drei zurückliegende Monate
-
Einfacher Import in das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm über den DATEV Lohnimportdatenservice
Personalakte
-
Die Dokumente stehen jederzeit übersichtlich und strukturiert elektronisch zur Verfügung
-
Digitale Ablage der Dokumente reduziert Papierablage
-
Zugriffsregulierung der Dokumente auf Personalnummernebene
-
Notizfunktion in der Online-Anwendung ermöglicht dokumentenbezogene Anmerkungen für die Kanzlei
-
Die Kanzlei kann interne Notizen zu den Dokumenten erfassen
-
Zentrale Ablage der Dokumente stellt einen einheitlichen Informationsstand sicher
Mitarbeiter
-
Komfortable Änderung und Ergänzung von persönlichen sowie betrieblichen Mitarbeiterstammdaten
-
Einfacher Import in das Lohnabrechnungsprogramm über den DATEV Lohnimportdatenservice
Personaldaten
-
Bestandteil von DATEV Unternehmen online
-
Kann direkt aus DATEV Personal aufgerufen werden
-
Erfassen relevanter Mitarbeiterdaten bei Neueintritt ins Unternehmen
-
Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
-
Auslösen von Sofortmeldungen
Auswertungen
-
Bestandteil von DATEV Unternehmen online
-
Kann direkt aus DATEV Personal aufgerufen werden
-
Jederzeit und von überall Zugriff auf Auswertungen, wie Brutto/Netto-Abrechnung, SV-Nachweis, Lohnjournal, Personalkosten, Beitragsnachweis, Lohnsteuer-Anmeldung und Lohnartenwerte, mehrerer Kalenderjahre
-
Such-Funktion vereinfacht Suche nach Lohnauswertungen
Erste Schritte
Dieses Produkt bestellt die Kanzlei in der MyDATEV Mandantenregistrierung im DATEV Arbeitsplatz oder der Kanzleisicht DATEV Personal.
