DATEV Personal vereinfacht und digitalisiert die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzleien rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Die Cloud-Lösung ermöglicht den effizienten Austausch von Unterlagen und Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. DATEV Personal beinhaltet eine Personalakte, ermöglicht das Ändern und Ergänzen von Mitarbeiterstammdaten und das Erfassen von variablen Monatsdaten. Darüber hinaus kann direkt aus DATEV Personal auf DATEV Personaldaten und Auswertungen online Personalwirtschaft zugegriffen werden. Mit DATEV Personaldaten können unter anderem elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) abgerufen und Sofortmeldungen ausgelöst werden.