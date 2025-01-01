Automatisierte Buchführung einrichten und abstimmen
- Geeignete Mandantenbestände auswählen
- Effiziente Einrichtung
- Effektive Nutzung
- Abstimmen einer automatischen Buchführung mit den DATEV-Tools
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Buchführung durch gezielte Automatisierung und optimierte Prozesse mit DATEV.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Mandantenbestände, der Einrichtung und der effektiven Nutzung des DATEV Automatisierungsservices Rechnungswesen. Darüber hinaus optimieren wir die Abstimmung Ihrer automatisierten Buchführung mit den Tools von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen.
Lernziele
-
Auswahl geeigneter Mandantenbestände für die Automatisierungsservices
-
Einrichtung der Automatisierungsservices Rechnungswesen
-
Effektiver Einsatz der Automatisierungsservices
-
Abstimmung der automatischen Buchführung mit den DATEV-Tools
Inhalte
Analyse und Einrichtung
-
Geeignete Mandantenbestände zur Nutzung des Automatisierungsservices Rechnungen und Automatisierungsservices Bank auswählen
-
Automatisierungsservice Rechnungen und Automatisierungsservice Bank einrichten
Beratung und Schulung
-
Automatisierungsservices Rechnungen und Bank effektiv anwenden
-
Qualitätssicherende Maßnahmen für das automatische Durchbuchen erstellen
-
Automatische Buchführung mit den Bordmitteln bzw. Tools von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen) abstimmen
-
Kontenabstimmliste, Fibu-Überwachung und Controllingreport verwenden
-
Prüfungswerte bei der Abstimmung festlegen
-
Folgetermine bei Bedarf vereinbaren
-
Informationsunterlagen zur Schulung bereitstellen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Neuanwenderinnen und Neuanwender sowie erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, DATEV Automatisierungsservice Rechnungen, DATEV Automatisierungsservice Bank
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Buchführung