In der Kanzlei starten
Auch wenn Sie im ersten Schritt noch nicht auf diese Weise mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten möchten, profitieren Sie in der Kanzlei sofort von den Vorteilen von DATEV Meine Steuern. Sie können mit DATEV Basisdaten online starten und DATEV Meine Steuern ohne Mandantenregistrierung verwenden.
Schnell. Einfach. Sicher. - Dokumente austauchen mit DATEV Meine Steuern
Profitieren Sie von den Vorteilen
Zeit sparen
Schnelle digitale Prozesse sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch. Belege müssen von Ihren Mandanten nicht mehr zu den Kanzleiöffnungszeiten vorbeigebracht werden. Stattdessen können die Belege zeit- und ortsunabhängig zur Weiterverarbeitung in Ihrer Kanzlei bereitgestellt werden.
Effizient arbeiten
Sorgen Sie für noch effizientere Prozesse in Ihrer Kanzlei. Arbeiten Sie bei der Steuererklärung durchgängig digital und ohne Medienbrüche – vom digitalen Belegaustausch bis zum elektronischen Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Prozesse automatisieren
Die in Digitale Belege Steuern integrierte OCR-Erkennung liest die Belege direkt im Programm aus und hebt Informationen und Werte zur weiteren Verwendung hervor. Auf Basis der erkannten Werte werden Vorschläge für steuerliche Sachverhalte erstellt. Das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen, da manuelle Dateneingaben nahezu entfallen.
Clevere Schnittstellen nutzen
Der digitale Kanzleiprozess wird durch die Schnittstelle „DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer“ unterstützt. Damit können Anbieter von Scannerlösungen Belege nach dem Scannen direkt in DATEV Meine Steuern ablegen. Passende Partnerlösungen finden Sie auf unserem DATEV Marktplatz.
Flexibel zusammenarbeiten
Sie haben jederzeit Zugriff auf die digital gespeicherten Belege und Informationen. So können Sie Art und Umfang der Zusammenarbeit individuell festlegen und unterjährige Beratungsanlässe schaffen. Dies stärkt auch die Mandantenbindung.
Das sagen unsere Kunden
Wir sind überzeugt von der intuitiven Bedienung. Weder Mandanten noch Kollegen benötigen besondere Vorkenntnisse, wenn sie die Anwendung nutzen möchten.
Marcus Spanrunft
H/W/S Integral Treuhand AG
In der Übersichtlichkeit und der Möglichkeit nachgelagerte Prozesse zu optimieren, sehen wir den effektiven Vorteil.
Oliver Köth
HELLER | BUXAN | KÖTH
Wissen und Weiterbildung
Wir unterstützen Sie beim Einsatz von digitalen Prozessen rund um die Einkommensteuererklärung
In der Pauschale enthalten
DATEV Meine Steuern ist Bestandteil der DATEV E-Steuern-Pauschale und wird nicht gesondert berechnet.