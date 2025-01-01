In 3 Schritten zur Steuererklärung

1. Belege hochladen

Ihr Mandant erfasst alle steuerrelevanten Informationen und Belege direkt in DATEV Meine Steuern oder über die App DATEV Upload mobil. Diese digitalen Dokumente stehen Ihnen sofort zur Verfügung, was den Arbeitsprozess erheblich vereinfacht und beschleunigt.

2. Steuererklärung erstellen

Mit DATEV Digitale Belege wird die Erstellung der Steuererklärung für Sie nicht nur einfacher, sondern auch effektiver. Dank der innovativen OCR-Technologie zur Belegerfassung, der automatischen Datenübernahme und der gezielten Referenzierung von Belegen (RABE) wird die Kommunikation mit dem Finanzamt erheblich verbessert und beschleunigt.

3. Steuererklärungen freigeben

Die fertig erstellte Steuererklärung stellen Sie über die Kommunikationsfunktion in  MyDATEV Kanzlei Ihren Mandatinnen und Mandanten zum Freigeben bereit. Dies sorgt für eine transparente und effiziente Zusammenarbeit und beschleunigt die Bearbeitung

 

In der Kanzlei starten

Auch wenn Sie im ersten Schritt noch nicht auf diese Weise mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten möchten, profitieren Sie in der Kanzlei sofort von den Vorteilen von DATEV Meine Steuern. Sie können mit DATEV Basisdaten online starten und DATEV Meine Steuern ohne Mandantenregistrierung verwenden.

Schnell. Einfach. Sicher. - Dokumente austauchen mit DATEV Meine Steuern

Profitieren Sie von den Vorteilen

Zeit sparen

Schnelle digitale Prozesse sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch. Belege müssen von Ihren Mandanten nicht mehr zu den Kanzleiöffnungszeiten vorbeigebracht werden. Stattdessen können die Belege zeit- und ortsunabhängig zur Weiterverarbeitung in Ihrer Kanzlei bereitgestellt werden.

Effizient arbeiten

Sorgen Sie für noch effizientere Prozesse in Ihrer Kanzlei. Arbeiten Sie bei der Steuererklärung durchgängig digital und ohne Medienbrüche – vom digitalen Belegaustausch bis zum elektronischen Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Prozesse automatisieren

Die in Digitale Belege Steuern integrierte OCR-Erkennung liest die Belege direkt im Programm aus und hebt Informationen und Werte zur weiteren Verwendung hervor. Auf Basis der erkannten Werte werden Vorschläge für steuerliche Sachverhalte erstellt. Das spart Zeit und minimiert Fehlerquellen, da manuelle Dateneingaben nahezu entfallen.

Clevere Schnittstellen nutzen

Der digitale Kanzleiprozess wird durch die Schnittstelle „DATEV Belegbilderservice Einkommensteuer“ unterstützt. Damit können Anbieter von Scannerlösungen Belege nach dem Scannen direkt in DATEV Meine Steuern ablegen. Passende Partnerlösungen finden Sie auf unserem DATEV Marktplatz.

Flexibel zusammenarbeiten

Sie haben jederzeit Zugriff auf die digital gespeicherten Belege und Informationen. So können Sie Art und Umfang der Zusammenarbeit individuell festlegen und unterjährige Beratungsanlässe schaffen. Dies stärkt auch die Mandantenbindung.

Das sagen unsere Kunden

  • Portraitbild Marcus Spanrunft

    Wir sind überzeugt von der intuitiven Bedienung. Weder Mandanten noch Kollegen benötigen besondere Vorkenntnisse, wenn sie die Anwendung nutzen möchten.

    Marcus Spanrunft
    H/W/S Integral Treuhand AG
  • Portraitbild Oliver Koeth

    In der Übersichtlichkeit und der Möglichkeit nachgelagerte Prozesse zu optimieren, sehen wir den effektiven Vorteil.

    Oliver Köth
    HELLER | BUXAN | KÖTH

Wissen und Weiterbildung

Wir unterstützen Sie beim Einsatz von digitalen Prozessen rund um die Einkommensteuererklärung


Digital zur Steuererklärung - neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit über die DATEV-Cloud
Art.- Nr. 77338 | Online-Seminar (Vortrag)
Einsatz von DATEV E-Steuern - mehr Effizienz und Transparenz gewinnen
Art.- Nr. 79207 | Ganztagesberatung vor Ort
Entwicklungspfad Steuern
Entwicklungspfade zu digitalen Prozessen
Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung
Art.-Nr. 77741 | Lernvideo (Vortrag)

In der Pauschale enthalten

DATEV Meine Steuern ist Bestandteil der DATEV E-Steuern-Pauschale und wird nicht gesondert berechnet.

