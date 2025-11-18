DATEV Meine Steuern - der digitale Weg für Ihre Kanzlei

Der Steuerprozess verschlankt sich erheblich, wenn DATEV Meine Steuern, der DATEV E-Steuern-Prozess und MyDATEV vollständig eingesetzt werden. Im Seminar erfahren Sie aus der Praxis eines Berufskollegen, wie der Prozess mit dem Mandanten und der Finanzverwaltung digital vollzogen werden kann.

Der Referent und Kanzleiinhaber nutzt DATEV Meine Steuern, sowie den Prozess mit DATEV E-Steuern und MyDATEV Mandantenkommunikation intensiv in der Praxis. So sehen Sie live, wie die Deklaration gemeinsam mit dem Mandanten digital und automatisiert durchlaufen werden kann und Sie eine papierlose Steuererklärung inklusive elektronischen Bescheid und der dazugehörigen digitalen Bescheidprüfung bearbeiten können. Neben Antworten auf auftretende rechtliche Fragestellungen erfahren Sie auch, welche Prozessveränderungen anstehen und wie Sie das Sekretariat / die Assistenz optimal in die Prozesse einbinden können. Sie erhalten Tipps über die Umsetzungsschritte für die Kanzlei.

Mit dem Seminar können Sie die Umstellung des digitalen Prozesses für die E-Steuern in der Kanzlei aktiv begleiten.