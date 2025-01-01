MyDATEV Kanzlei vereinfacht den Austausch mit Ihren Mandantinnen und Mandanten. MyDATEV Kanzlei ist künftig nicht nur der zentrale Einstieg in den Arbeitstag, sondern erweitertet bereits heute MyDATEV um Kommunikationsfunktionen zum sicheren Austausch von Nachrichten, Aufgaben und Dokumenten.
Zusätzlich umfasst es einen einfachen Freigabeprozess. So lassen sich beispielsweise Steuererklärungen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe versenden.
Cloud-Lösung für die einfache Kommunikation
Mit MyDATEV Kanzlei steht die sichere Kommunikation mit den Mandanten im Fokus. Diese findet verschlüsselt und geschützt über das DATEV Rechenzentrum statt - sowohl browserbasiert auf einem Desktop-PC als auch auf jedem mobilen Endgerät - für eine komfortable Freigabe und Austausch von Dokumenten, für Aufgaben und Unterhaltungen zwischen Ihnen und Ihren Mandanten.
Die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV Kanzlei sind im Anwendungsmenü von MyDATEV für Sie und Ihre Mandanten unter „Kommunikation“ gebündelt.
Und das kann MyDATEV Kanzlei:
Dokumente sicher austauschen
Über MyDATEV können Sie Dokumente zentral zur Verfügung stellen und umgekehrt Dokumente von Ihrer Mandantschaft empfangen. Drag & Drop-Funktionen sorgen für eine schnelle und einfache Handhabung. Es ist sicherer als der Versand per E-Mail und eine E-Mail-Verschlüsselung ist nicht erforderlich.
Zusätzlich können Sie anhand von Such- und Filtermöglichkeiten innerhalb des Dokumentbestands suchen.
Nachrichten senden und Unterhaltungen führen
Schicken Sie Ihren Mandanten Nachrichten. Ebenso können Sie Dokumente zusammen mit einer Nachricht an Ihre Mandantschaft senden. Sie können auch Nachrichten zu einer Aufgabe austauschen, wenn es z. B. eine Rückfrage besteht.
Aufgaben managen
Erstellen Sie direkt Aufgaben für Ihre Mandanten, wenn diese beispielsweise Dokumente zur Prüfung senden sollen. Dabei können Sie unter anderem die Fälligkeit und die Zuständigkeit angeben.
Steuererklärungen und E-Bilanzen zur Freigabe versenden
Mit dem neuen Freigabeprozess in MyDATEV Kanzlei kann Ihre Kanzlei Steuererklärungen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe an Ihre Mandanten senden.
Ihr Mandant wird über MyDATEV und/oder per E-Mail benachrichtigt, prüft die Unterlagen online und erteilt die Freigabe mit einem Klick. Offene Aufgaben können durch Erinnerungsfunktionen nachverfolgt werden. Es ist möglich, mehrere Freizeichner einzubinden (z. B. Ehegatten oder Gesellschafter) und zusätzliche Dokumente anzuhängen. Nach erfolgter Freigabe erhält der Kanzleimitarbeiter automatisch eine Benachrichtigung.
Neu: Rechtekonzept in MyDATEV Kanzlei
Mit dem neuen Rechtekonzept ist es möglich, themenspezifische Berechtigungen an Kanzleimitarbeiter und Mandanten zu vergeben.
Ab sofort können Rechte gezielt nach Themen vergeben werden. Damit lassen sich Zugriffe flexibel und sicher an die individuellen Anforderungen Ihrer Kanzlei anpassen. Alle bestehenden Benutzer behalten automatisch das Zugriffsrechte auf alle Themen, da standardmäßig alle Themen freigegeben sind. Erst mit der bewussten Vergabe von Themenrechten wird die Sichtbarkeit verändert.
Beispiel: Ein Mitarbeiter hat nicht das Recht, das Thema Lohn einzusehen. Damit sind für den Mitarbeiter in MyDATEV Kanzlei keine Objekte sichtbar, welche ausschließlich dem Thema Lohn zugeordnet sind.
Hinweis: Sollte eine Unterhaltung sowohl das Thema Lohn als auch Allgemein enthalten, ist die Unterhaltung sichtbar, da der Benutzer Zugriff auf das Thema Allgemein besitzt.
Mit dieser neuen Funktion schaffen Sie mehr Sicherheit, Flexibilität und Übersicht in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
Neu: Textbausteine für eine effiziente Kommunikation in MyDATEV Kanzlei
Mit den neuen Mustertextbausteinen gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Mandanten noch effizienter. Die Textbausteine unterstützen Sie bei wiederkehrenden Kommunikationssituationen, z. B. bei Terminvereinbarungen, Rückfragen oder Informationsanforderungen. So sparen Sie Zeit und schaffen eine einheitliche, professionelle Ansprache.
Sie können dabei die DATEV-Mustertextbausteine nutzen oder diese duplizieren und bearbeiten, um eigene Kanzleibausteine anzulegen. In der aktuellen Ausbaustufe sind die Textbausteine in den Freigabeprozessen in MyDATEV Kanzlei integriert. Nachfolgend werden sie sukzessive in weiteren Bereichen (z.B. Unterhaltungen und Aufgaben) integriert.
Mehr Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center Dokument, Textbaustein anlegen (Dok.-Nr. 1048409)
Ausblick 2025: Funktionale Erweiterungen (Auswahl)
- Differenziertes Rechtekonzept auf Kanzlei- und Mandantenseite: Rechte für Funktionen und vertrauliche Kommunikation (vstl. 2026)
- Verwendung von Textbausteinen in der digitalen Kommunikation (vstl. Ende 2025)
- Kontinuierliche Erweiterung der Integration der leistungserstellenden Anwendung, Start mit DATEV Meine Steuern (vstl. Ende 2025), DATEV Personal (vstl. 1. Halbjahr 2026)
- Mandanten-App (MyDATEV App) für einen einfachen Zugang zur Kommunikation mit der Kanzlei (vstl. 1. Halbjahr 2026)
- Erweiterung des Freigabeprozesses: DATEV fortgeschrittene Signatur (vstl. 2. Halbjahr 2026)
Vorteile für Ihre Kanzlei und Ihre Mandantschaft
- Einfach kommunizieren: Mit Drag & Drop unkompliziert Dokumente für den Austausch bereitstellen. Mit der Unterhaltungsfunktion tauschen Sie auf sicherem Weg Nachrichten aus. Daneben können Sie Ihren Mandanten auch Aufgaben zum Erledigen einstellen.
- Dokumente komfortabel freigeben: Mit der Freigabefunktion lassen sich Steuererklärungen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen oder E-Bilanzen direkt aus den Fachanwendungen zur Freigabe versenden.
- Einfache Bedienung und automatische neue Funktionen: Die neue Lösung lässt sich intuitiv nutzen und administrieren. Neue Funktionen stehen ohne Installationsaufwand sofort zur Verfügung. Auf MyDATEV Kanzlei können Sie jederzeit und überall zugreifen.
- Sicher zusammenarbeiten: Datenaustausch und Kommunikation finden im geschützten DATEV-Rechenzentrum in Deutschland statt. Dazu melden Sie sich mit DATEV SmartCard / DATEV SmartLogin an.
Tipp für den Start mit MyDATEV Kanzlei
Um Ihnen ein besseres Kennenlernen von MyDATEV Kanzlei zu ermöglichen, besteht bei der Einführung der Lösung die Möglichkeit, mit einzelnen Mitarbeitenden sowie Mandanten zu starten und den Anwenderkreis sukzessive zu erweitern. Für Mandanten, die bereits jetzt den DATEV SmartLogin nutzen, ist dies am einfachsten.
So starten Sie mit MyDATEV Kanzlei
-
MyDATEV Kanzlei bestellen
Sie bestellen kostenpflichtig MyDATEV Kanzlei über den DATEV Bestell- und Einrichtungsassistenten.
-
Kommunikationsfunktionen für Mandanten freischalten
Danach stellen Sie Ihren Mandanten MyDATEV Kommunikation über die MyDATEV Mandantenregistrierung kostenlos bereit.
-
Zusammenarbeiten in MyDATEV
Die Kommunikationsfunktionen sind für Sie und Ihre Mandanten in MyDATEV unter MyDATEV Kommunikation gebündelt.
Tipp: Nutzen Sie die Kanzleivisitenkarte
Die Kanzleivisitenkarte enthält alle wichtigen Kontaktdaten Ihrer Kanzlei und wird Ihren Mandanten auf der Startseite von MyDATEV angezeigt. Sobald Sie Ihre Daten über die Kanzleiprofilverwaltung von DATEV SmartExperts eingepflegt haben, wird die Visitenkarte Ihren Mandanten automatisch angezeigt - ohne zusätzlichen Aufwand. So sind Sie mit nur einem Klick für Ihre Mandanten erreichbar. Erfahren Sie mehr im Hilfe-Dokument, 1038323.