Mit dem neuen Rechtekonzept ist es möglich, themenspezifische Berechtigungen an Kanzleimitarbeiter und Mandanten zu vergeben.

Ab sofort können Rechte gezielt nach Themen vergeben werden. Damit lassen sich Zugriffe flexibel und sicher an die individuellen Anforderungen Ihrer Kanzlei anpassen. Alle bestehenden Benutzer behalten automatisch das Zugriffsrechte auf alle Themen, da standardmäßig alle Themen freigegeben sind. Erst mit der bewussten Vergabe von Themenrechten wird die Sichtbarkeit verändert.

Beispiel: Ein Mitarbeiter hat nicht das Recht, das Thema Lohn einzusehen. Damit sind für den Mitarbeiter in MyDATEV Kanzlei keine Objekte sichtbar, welche ausschließlich dem Thema Lohn zugeordnet sind.

Hinweis: Sollte eine Unterhaltung sowohl das Thema Lohn als auch Allgemein enthalten, ist die Unterhaltung sichtbar, da der Benutzer Zugriff auf das Thema Allgemein besitzt.

Mit dieser neuen Funktion schaffen Sie mehr Sicherheit, Flexibilität und Übersicht in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.